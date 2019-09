Valeria Marini nella foto con Gerry Scotti esagera con i filtri su Instagram | l' effetto è

Valeria Marini - foto ritoccata con Gerry Scotti : effetto esilarante : “Valeria Marini, filtri stellari”. Potrebbe essere simpaticamente questo il titolo a commento della foto postata dalla showgirl con Gerry Scotti, in occasione del memorial per il decennale dalla morte di Mike Bongiorno. Valeria ha fatto inevitabilmente il boom di like, e la sua foto è diventata virale. Tantissimi i commenti, la maggior parte dei quali ironici, che prendono simpaticamente in giro la soubrette, rea di aver fatto un ...

Valeria Marini e Gerry Scotti - la foto su Instagram ha troppi filtri. Fan scatenati : “Photoshop stellare” : Pelle perfettamente liscia e un Gerry Scotti quasi irriconoscibile. Valeria Marini nell’ultimo post di Instagram, pubblicato in occasione del memorial per i 10 anni dalla scomparsa di Mike Buongiorno, esagera con i filtri e pubblica uno scatto, insieme al conduttore di Caduta Libera, dall’effetto esilarante. Almeno per i suoi fan, subito impietosi nei commenti. “Gerry sembra abbia la faccia di cera in fase di ...

Valeria MARINI/ 'L'esperienza più bella in tv fu al Bagaglino' - Caduta libera - : VALERIA MARINI ospite di Caduta libera per omaggiare Mike Bongiorno. Di recente ha ricordato le sue esperienze tv a partire dal Bagaglino.

Mike Bongiorno - Maurizio Costanzo Show Speciale Allegria/ Ospiti : Valeria Marini... : Maurizio Costanzo Show- Speciale Allegria: la puntata interamente dedicata a Mike Bongiorno, ecco tutti gli Ospiti e le anticipazioni dettagliate.

“Copriti che sei una mamma” - Valeria Marini replica : “Battuta infelice - sei meschino” : Valeria Marini ha pubblicato su Instagram uno scatto senza veli che è stato accolto da una pioggia di complimenti. Tra i commenti, però, c'era anche la battuta di cattivo gusto di un utente che ha rimarcato il fatto che la showgirl non abbia ancora un figlio. Valeria Marini lo ha definito "meschino".Continua a leggere

Valeria Marini - haters odiosi : «Copriti che sei una mamma : Botta e risposta tra Valeria Marini e un utente su Instagram per colpa di una foto audace e una infelice battuta sulla sua mancata maternità. La showgirl sarda ha pubblicato una scatto molto sexy: tra i commenti, anche qualche critica e una frase che sembra averla ferita. “Ma ti vuoi coprire che sei una mamma… ah no!” ha scritto forse con troppa superficialità un utente. “Non ha figli” gli ricorda qualcuno. E lui: “Lo so, era battuta”. “Una ...

