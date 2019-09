Fonte : gossipetv

(Di lunedì 9 settembre 2019)il: l’zione dellain diretta tv (VIDEO) Partenza con gaffe per la nuova edizione di, condotta da Valentinae Roberto Poletti, già conduttori della versione del format estivo della Rai. Nella puntata d’esordio di lunedì 9 settembre si stava parlando del delitto di Piacenza quando c’è stata una vera … L'articoloil: laproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Unomattina, salta il collegamento: la giornalista impreca, Bisti senza parole - Italia_Notizie : Unomattina, salta il collegamento e c’è la prima gaffe in diretta: “Ma come caz.. è possibile?” - TutteLeNotizie : Unomattina, salta il collegamento e c’è la prima gaffe in diretta: “Ma come caz.. è… -