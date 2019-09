Uno Mattina | salta il collegamento e parte l’imprecazione | “Ma come caz** è possibile?”

Unomattina - salta il collegamento : la giornalista impreca - Bisti senza parole : Unomattina, salta il collegamento: l’imprecazione della giornalista in diretta tv (VIDEO) Partenza con gaffe per la nuova edizione di Unomattina, condotta da Valentina Bisti e Roberto Poletti, già conduttori della versione del format estivo della Rai. Nella puntata d’esordio di lunedì 9 settembre si stava parlando del delitto di Piacenza quando c’è stata una vera […] L'articolo Unomattina, salta il collegamento: la ...

“Trattata in quel modo…”. Benedetta Rinaldi - la verità sull’addio a UnoMattina : Parte tra le polemiche la nuova stagione della Rai. Gli addii pesanti di Antonella Clerici e Adriana Volpe hanno sollevato un polverone. Altrettanto quello di Benedetta Rinaldi che è tornata a far sentire la sua voce. Il siluro sganciato dai vertici Rai infatti non è andato giù alla conduttrice che si è sfogata in una lunga intervista al settimanale Nuovo. Già quando vennero annunciati i nuovi palinsesti Rai, Benedetta Rinaldi ebbe modo di ...

Rai Uno - oggi 9 settembre ripartono molti programmi come Unomattina e La Vita in Diretta : come da tradizione, il secondo lunedì di settembre su Raiuno ripartono molti programmi che vanno a formare il cosiddetto palinsesto autunnale della rete. In particolare, a riprendere il via saranno tre trasmissioni della mattina e due format del pomeriggio. A parte il talk show "Vieni da me", che quest'anno è alla seconda edizione, le altre sono tutte produzioni televisive che la rete ammiraglia Rai manda in onda da tempo e che ormai hanno ...

UnoMattina 2019-20 - prima puntata in diretta dalle 6.45 con Bisti e Poletti (again) : Un'estate che non finisce mai: un sogno per qualcuno, una realtà per Valentina Bisti e Roberto Poletti confermati alla guida di UnoMattina dopo aver raccolto il testimone lo scorso giugno da Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare, sacrificati quest'autunno all'altare dei valzer Rai. Un inizio di stagione quindi puramente 'formale' per la coppia di conduttori, che continueranno a svegliare gli italiani dal lunedì al venerdì dalle 6.45 alle 10.30, ...

Uno Mattina : nuovo inizio per Poletti e Bisti. Salta la rubrica di Monica Setta : Valentina Bisti, Roberto Poletti Non ci sono più le mezze stagioni. Ma climate change non c’entra: il fenomeno, infatti, è televisivo. Dopo aver condotto l’edizione estiva di Uno Mattina, da oggi (9 settembre) Roberto Poletti e Valentina Bisti saranno, senza soluzione di continuità, alla guida del programma di Rai1 anche nella sua versione tradizionale. Sempre lì, sempre loro. Dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6.45, i due ...

Monica Setta - cancellata la sua rubrica a UnoMattina : “Sapere che pochi minuti di me fanno tanta paura mi rende euforica” : La scelta di puntare su Monica Setta aveva creato non pochi problemi alla direttrice di Rai1 Teresa De Santis. “E’ una sua grande amica”, avevano sottolineato siti e giornali, quasi a volerne giustificare la presenza. Una striscia economica all’interno di UnoMattina alle dieci e la conduzione del programma nel week end con Tiberio Timperi. Definita sovranista, amica dell’ex vicepremier Salvini (a cui dedicava una ...

Valentina Bisti rompe il silenzio su Unomattina : “Ritmi serrati” : Unomattina Estate, Valentina Bisti: “I ritmi sono serrati. Arrivo in studio alle 6” Ha rotto il silenzio con una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia Valentina Bisti, conduttrice di Unomattina Estate, giornalista del TG1 e presto padrona di casa anche dell’edizione invernale del contenitore mattutino del primo canale. E nell’intervista in questione, per rispondere alla ...