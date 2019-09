Università | in Cina nuovo centro Politecnico Milano-Xian Jiaotong University

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019), 9 set. (AdnKronos) - E' stata inaugurata a, in, la Joint School of Design and Innovation Centre deldie della. Ilè "un traguardo che suggella la decisione strategica deldidi considerare lacome Pae

UgoSais : @__Sarcasmo___ @Tommasolabate Che mentre noi si stagnava con PIL, produttività, ricerca, università... gli altri p… - luigiElquantum : @FrancescaCose @Amaccagno66Anna Ogni anno si laureano in Cina 7 milioni di giovani e nelle migliori università amer… - akhetaton11 : RT @giadamessetti: .@simopieranni intervista l’intellettuale cinese Mobo Gao, professore all’università di Adelaide e autore di #Constructi… -