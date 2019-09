Una valanga su Marte | straordinaria immagine catturata dalla sonda MRO della NASA

Fonte : scienze.fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2019) La potentissima fotocamera HiRISE installata sullaMars Reconnaissance Orbiter (MRO)ha catturato ladi una valnga su. Lo scatto, immortalato nel mese di maggio, mostra blocchi di ghiaccio che si schiantano al suolo da una parete rocciosa alta 500 metri, dando vita a un'intensa nube di polveri. Il fenomeno si è verificato a 370 km dal Polo Nord marziano.

