UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 10 settembre 2019

Un POSTO al sole anticipazioni : tornano DIEGO - GUIDO e MARIELLA : Nel giro di pochi giorni, a Un posto al sole torneranno tre personaggi della soap che ultimamente si sono visti molto poco. Iniziamo da DIEGO Giordano (Francesco Vitiello): il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) ha vissuto nei mesi scorsi un momento difficile e piuttosto inquietante quando non aveva accettato la fine del suo amore con Beatrice Lucenti (Marina Crialesi). Di lì a poco, DIEGO aveva assunto con la sua ex un comportamento fin troppo ...

Un POSTO al sole rumors : MAURIZIO AIELLO presto nella sigla iniziale? : Sta partendo in questo periodo la nuova stagione di Un posto al sole e, oltre a numerose novità a livello di trama, ce ne potrebbe essere qualcuna anche nel settore del cast artistico. Occhio infatti ad una recentissima storia Instagram, in cui MAURIZIO AIELLO appare impegnato a realizzare una “giravolta” che i fan di Upas conoscono assai bene: è il modo in cui gli attori principali della soap partenopea di Rai 3 si presentano ...

Un POSTO al sole anticipazioni : che fine ha fatto MIA? Tutti in ansia e… : Nelle prossime settimane, a Un posto al sole, le sorelle Parisi saranno ancora al centro della scena, con Alex (Maria Maurigi) che a sentire le trame è in in procinto di ricevere nuove batoste anche sentimentali. C’è da fare attenzione ad Anita (Ludovica Bizzaglia)? Staremo a vedere, ma intanto occhio anche alla giovanissima Mia (Ludovica Nasti), che a giorni sarà protagonista di un colpo di testa che per un po’ terrà Tutti in ...

Un POSTO al sole - spoiler dal 9 settembre : Mia non si trova - Franco e Vittorio la cercano : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Un posto al sole, l'avvincente sceneggiato Italiano ambientato nella città di Napoli. Nelle puntate in onda dal 9 al 12 settembre alle ore 20:40 su Rai3 sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap napoletana, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli, assisteremo alla preoccupazione di Alex Parisi per la scomparsa di sua sorella Mia mentre Elena e ...

Un POSTO al sole curiosità - Erik Tonelli si rivolge ai fan : Leonardo non è Tommaso : Chi segue un posto al sole saprà bene che da mesi c'è questo tormentone che riguarda il personaggio di Leonardo Arena: i fan continuano a chiedersi se dietro il suo volto simpatico e sornione possa in realtà nascondersi Tommaso Sartori. Inizialmente le trame stesse hanno portato a pensare che il personaggio rapito fosse Tommaso e che quindi Erik Tonelli stesse interpretando Tommy in seguito ad un recasting. Successivamente è stato però svelato ...

