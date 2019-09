Umbro 95 – Lo stile sul campo | al via una mostra delle 96 maglie da calcio iconiche

Fonte : sportfair

(Di lunedì 9 settembre 2019)95- Losul: 95che hanno definito l’estetica delinal BASE La maglia daè qualcosa in più di un semplice capo sportivo, è l’oggetto che racchiude le emozioni, i ricordi e l’estetica dello sport più bello del mondo.è il brand che più ha segnato il designdatra gli anni ‘80 e ‘90, attraverso le vittorie sportive, i personaggi e il design rivoluzionario. In occasione dei 95 anni di, nss sports presenta95 – LOSULunache raccoglie 95prodotte dal brand inglese, un’esperienza unica trae design al BASE Milano in via Bergognone 34 dal 12 al 14 settembre. Un evento unico e inedito in Italia, fortemente voluto da NewAge Spa, licenziataria italiana del brand e protagonista assoluta del grande ritorno nel nostro Paese di, primo marchio della storia ...

VinceSkiopps : Sono orgoglioso di annunciare la nostra prima mostra delle più belle maglie da calcio targate UMBRO. 95 anni di sto… -