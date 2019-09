Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 15 | 10

Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il premier Giuseppe Conte è presente la camera il programma del nuovo governo giallo rosso al centro la legge di bilancio e le politiche migratorie ambiente di ritiri in cerca di un rapporto più forte con l’Europa e con più voce in capitolo Il segretario del PD Nicola Zingaretti chiede promette realtà è un deciso cambio di rotta anche ...

Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio prima prova dell’aula per il nuovo governo con il premier Giuseppe Conte che illustra la camera il programma dell’esecutivo giallorosso legge di bilancio e politiche migratorie ambiente diritti eri in cerca di un rapporto più forte con l’Europa e con più voce in capitolo un governo nelle intenzioni del presidente del ...

Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il premier Giuseppe Conte presente alla camera il programma del nuovo governo giallo rosso al centro la legge di bilancio e le politiche migratorie ambiente diritti e riforme in cerca di un rapporto più forte con l’Europa e con più voce in capitolo Il segretario del PD Nicola Zingaretti chiede promette realtà è un decisivo cambio di ...

Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata Ben ritrovati alla dalla redazione da Francesco Vitale in studio causa Tokyo per il passaggio del tifone fax Icon forti raffiche di vento e piogge torrenziali danni numerose case sulla costa est della città secondo operatore elettrico 9 del mattino 900.000 abitazioni erano rimaste senza elettricità una donna di circa 50 anni è morta dopo che una raffica la battuta con violenza contro il muro di un ...

Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli sondaggi positivi per Boris Johnson in vista delle possibili elezioni nel Regno Unito nonostante lo Scacco subito in Parlamento sulla legge anti creata delle posizioni sulla data del voto le dimissioni in casatori della moderata ha distrutto juga da oggi i conservatori al 35% con 12 punti sulla Bora di corda indicatore in calo al 21% Iso lento come un terreno di sperimentazione e ...

Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli la borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana all’insegna della cautela dopo il dato di venerdì scorso peggiore del previsto sul mercato del lavoro negli Stati Uniti d’America e con gli investitori che attendono sviluppi dalle trattative sul commercio internazionale tra Pechino e Washington quindi che hai Segna una variazione appena positiva telo 0,06 perciò si ...

Pensioni Ultime Notizie : Uil fa appello al nuovo governo Conte : Pensioni ultime notizie: Uil fa appello al nuovo governo Conte Le Pensioni restano ancora un tema chiave delle discussioni e delle trattative che si intavoleranno per il prossimo anno, in vista della Legge di Bilancio. Negli ultimi tempi si è spesso parlato di Quota 100, Ape sociale e Opzione Donna. Le ultime notizie a riguardano riportano che Opzione Donna sarà prorogata, mentre Ape Social dovrebbe essere rinforzata. E Quota 100? Dovrebbe ...

Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Fracchia la lettera nella quale egli esprime affetto è stata inviata dal papà Giardina le Gualtiero Bassetti presidente della CEI e arcivescovo di perugia-città della Pieve in occasione della sua celebrazione nella cattedrale del Capoluogo Umbro per i suoi 25 anni di episcopato piazza gremita di fedeli e dei sacerdoti provenienti da Umbria e Toscana Rosa di Tokyo apre la ...

Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli una lettera nella quale egli esprime affetto è stata inviata dal Papa il cardinale Gualtiero Bassetti presidente della CEI arcivescovo di perugia-città della Pieve in occasione della sua celebrazione nella cattedrale del tavolo Umbro per i tuoi 25 anni di episcopato piazza gremita di fedeli e dei sacerdoti provenienti da Umbria e tocca la borsa di Tokyo apre la prima seduta della ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Conte cerca la fiducia del Parlamento - 9 settembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, lunedì 9 settembre 2019: Giuseppe Conte attende la fiducia del Parlamento; ricordo commosso di Gianni Brera.

Serie A - le Ultime dai campi : buone notizie per il Genoa - tre assenti nel Parma : Le squadre di Serie A sono al lavoro per preparare la terza giornata del campionato di Serie A. Domenica mattina di lavoro per il Parma di mister D’Aversa, lavori di attivazione seguiti da partita a tutto campo. assenti Kastriot Dermaku, Juraj Kucka e Dejan Kulusevski impegnati con le rispettive Nazionali, la squadra tornerà in campo martedì per preparare il match di campionato contro il Cagliari, in programma domenica 15 al ...

Ultime Notizie Roma del 08-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno apriamo questa edizione con la cronaca perché è stato arrestato nella notte flagranza di reato di favoreggiamento personale Silvio Perazzi padre della compagna di Massimo Sebastiani posizione non c’è al vaglio degli inquirenti per aver aiutato il re tornitore 45 anni e deludere le ricerche consentendogli di nascondersi confermata per le prossime ore ...

Ultime Notizie Roma del 08-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 8 settembre in studio Giuliano Ferrigno state un’informazione La prima cosa da non fare quella di chiedere più deficit per finanziare la politica corrente è necessario invece partire dai progetti come le infrastrutture finanziabili eurobond come progetti per lavoro che guardi nei giovani e quanto afferma il presidente di Confindustria Vincenzo boccia secondo il quale Occorre ...

Ultime Notizie Roma del 08-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano è stato arrestato nella notte in flagranza di reato di favoreggiamento personale Silvio Perazzi padre dell’ex compagna di Massimo Sebastiani la posizione era già al vaglio degli inquirenti per aver aiutato il re tornitore 45enne deludere le ricerche consentendogli di nasconderti confermata per le prossime ore l’autopsia ...