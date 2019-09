Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 08 | 10

Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli una lettera nella quale egli esprime affetto è stata inviata dal Papa il cardinale Gualtiero Bassetti presidente della CEI arcivescovo di perugia-città della Pieve in occasione della sua celebrazione nella cattedrale del tavolo Umbro per i tuoi 25 anni di episcopato piazza gremita di fedeli e dei sacerdoti provenienti da Umbria e tocca la borsa di Tokyo apre la prima seduta della ...

Serie A - le Ultime dai campi : buone notizie per il Genoa - tre assenti nel Parma : Le squadre di Serie A sono al lavoro per preparare la terza giornata del campionato di Serie A. Domenica mattina di lavoro per il Parma di mister D’Aversa, lavori di attivazione seguiti da partita a tutto campo. assenti Kastriot Dermaku, Juraj Kucka e Dejan Kulusevski impegnati con le rispettive Nazionali, la squadra tornerà in campo martedì per preparare il match di campionato contro il Cagliari, in programma domenica 15 al ...

Ultime Notizie Roma del 08-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno apriamo questa edizione con la cronaca perché è stato arrestato nella notte flagranza di reato di favoreggiamento personale Silvio Perazzi padre della compagna di Massimo Sebastiani posizione non c’è al vaglio degli inquirenti per aver aiutato il re tornitore 45 anni e deludere le ricerche consentendogli di nascondersi confermata per le prossime ore ...

Ultime Notizie Roma del 08-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 8 settembre in studio Giuliano Ferrigno state un’informazione La prima cosa da non fare quella di chiedere più deficit per finanziare la politica corrente è necessario invece partire dai progetti come le infrastrutture finanziabili eurobond come progetti per lavoro che guardi nei giovani e quanto afferma il presidente di Confindustria Vincenzo boccia secondo il quale Occorre ...

Ultime Notizie Roma del 08-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano è stato arrestato nella notte in flagranza di reato di favoreggiamento personale Silvio Perazzi padre dell’ex compagna di Massimo Sebastiani la posizione era già al vaglio degli inquirenti per aver aiutato il re tornitore 45enne deludere le ricerche consentendogli di nasconderti confermata per le prossime ore l’autopsia ...

Ultime Notizie Roma del 08-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli la ministra del Lavoro britannica gambar rudal si è rimessa dal governo e dal Partito conservatore mettendo un ulteriore difficoltà il premier Voice John prospettato dalla posizione è nel suo stesso partito sul tema della brexit nella lettera di dimissioni citata dalla BBC online affermato di non ritenere più che il principale obiettivo sia lasciare l’Unione Europea con una corda ...

Ultime Notizie Roma del 08-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ha chiamato a svolgere un ruolo di primo piano perché c’è tanto con convinzione e responsabilità autogiada Europea lungimirante sostenibile equilibrato dal punto di vista sociale e territoriale lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti invitando il sistema economico-finanziario a cogliere ...

Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in primo piano 5 dei 13 profughi salvati dal Alan kurdi sono stati evacuati per motivi medici lo conferma Lanza lo staff della sia da oltre una settimana al largo di Malta in attesa di conoscere il posto dove sbarcare 4 delle persone evacuate sono minorenni 3 diciassettenne un quindicenne per uno di loro è stata disposta l’evacuazione dopo un ...

