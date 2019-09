Udinese | Okaka si ripresenta | “Qui perché mi sento a casa | stupito da Marino”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) “A questo punto della mia carriera ho sentito il bisogno di trovare un posto dove mi sentissi già ae non dover ambientarmi iniziando da zero. E per me Udine è proprio come una, per me tornare qui è sempre stato una priorità”. Sono le parole di Stefano, tornato all’e presentato questa mattina alla stampa. “La squadra che ritrovo oggi è fatta da ragazzi che sono ogni giorno in grado di trasmettere qualcosa ai compagni. Oltretutto, l’aver incontrato una persona come Marino mi hapositivamente ed è stato un altro fattore determinante per il mio ritorno: è un condottiero, umile ma lucido. Ora dobbiamo costruire i nostri obiettivi gara dopo gara, tra un mese e mezzo vedremo quali saranno le nostre potenzialità. Io sono ottimista. Io spero di segnare il più possibile e di fare molti assist. Alla fine dell’anno tireremo le ...

