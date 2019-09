Uccisa dopo la chiamata al 112 | i compagni ricordano Alexandra il primo giorno di scuola

Massimo e l'ossessione malata per Elisa : l'ha Uccisa dopo il pranzo insieme : Il suo era un amore non corrisposto: ne parlava a tutti come se fosse la sua ragazza, ma lei non voleva saperne. Secondo una...

Rovereto - 43enne trovata morta nel giardino di un locale : il compagno è sospettato di averla Uccisa dopo una lite : Una donna di 43 anni è stata trovata morta a Nago Torbole, nel Garda trentino, nel giardino vicino a un locale. Sul corpo della vittima, residente a Rovereto, sono stati trovati segni di gravi lesioni. Secondo quanto riporta La voce del Trentino, i carabinieri, intervenuti la mattina del 5 settembre dopo una telefonata del compagno, sospettano che sia stato proprio lui a ucciderla. Stando alle ricostruzioni, i due ieri sera avevano avuto una ...

Muore stroncato dal dolore dopo il funerale della figlia Uccisa in un incidente stradale : Non ha retto al dolore della scomparsa della figlia. Così Gastone Rossi, 87 anni, papà di Susy Rossi, è morto a pochi giorni di distanza dal funerale della figlia, rimasta...

Bimba di 3 anni morta in casa - “Uccisa dalla mamma dopo aver perso la battaglia per la custodia” : La donna aveva appena perso una battaglia legale per la custodia della Bimba con il suo ex che aveva ottenuto la custodia totale della piccola. La quarantene ha mandato un messaggio di addio alla madre poco prima della scoperta del cadavere ma i soccorsi sono riusciti a salvarla. Per la piccola non vi è stato nulla da fare.Continua a leggere

Omicidio a Ferrara - donna trovata morta in casa : Uccisa dopo una lite : La 34enne è stata aggredita in mattinata a Copparo. Ricoverata in ospedale con delle gravi ferite dopo una lite, il suo cuore si è spento nel pomeriggio. Sarebbe stato colpita brutalmente da un uomo con un corpo contundente. Ora si indaga per Omicidio.Continua a leggere

Romania - ragazza 15enne Uccisa dopo gli abusi : il 112 non l’aveva presa sul serio (audio) : Un intero Paese sotto shock: la vicenda di Alexandra Macesanu ha destato molto scalpore in Romania. La 15enne è stata rapita da un meccanico di 65 anni, Gheorghe Dinca, mentre faceva autostop verso casa: l’uomo avrebbe abusato della giovane prima di ucciderla e bruciare il suo corpo. L’aspetto più sconcertante della vicenda è che la vittima, durante la prigionia, era riuscita a telefonare al 112, ma l’operatrice del numero di emergenza l’aveva ...

Uccisa dopo la chiamata al 112. L’odioso commento del ministro : “Non doveva fare autostop” : "doveva sapere che è pericoloso entrare in auto con degli estranei". dopo questo commento Ecaterina Andronescu, ora 'ex' ministro dell'istruzione del governo romeno, è stata sollevata dal suo incarico. Andronescu faceva riferimento al caso di Alexandra Mace?anu, la 15enne Uccisa dal suo stupratore dopo aver chiamato per tre volte il 112, numero di emergenza adottato dall'Unione Europea. Il caso ha sollevato una vera e propria rivolta popolare ...

Roberta Martucci Uccisa per un segreto - c’è chi dopo 20 anni non vuole la fiaccolata : "Queste iniziative sono inutili, tanto non avrà mai giustizia", sono i commenti di alcuni utenti al post che annunciava la fiaccolata organizzata a Torre San Giovanni (Lecce), per tenere viva l'attenzione sul caso di Roberta Martucci, scomparsa 20 anni fa. Nonostante i commenti negativi, la marcia, organizzata con Penelope Italia, si terrà il 19 agosto e partirà da dove Roberta fu vista per l'ultima volta. La criminologa consulente del caso: ...

Serena Mollicone - 5 a processo. «Uccisa in caserma carabinieri». Il padre : verità dopo 18 anni : Sono stati chiesti cinque rinvii a giudizio per l'omicidio di Serena Mollicone, la tredicenne di Arce (Frosinone) ritrovata morta nei primi giorni di giugno in un boschetto a pochi chilometri dal...

Serena Mollicone - 5 a giudizio. I pm : «Uccisa in caserma carabinieri». Il padre : dopo 18 anni verità verrà fuori : Sono stati chiesti cinque rinvii a giudizio per l'omicidio di Serena Mollicone, la tredicenne di Arce (Frosinone) ritrovata morta nei primi giorni di giugno in un boschetto a pochi chilometri dal...

Serena Mollicone - 5 a processo dopo 18 anni. I pm : «Uccisa nella caserma dei carabinieri» : Sono stati chiesti cinque rinvii a giudizio per l'omicidio di Serena Mollicone, la tredicenne di Arce (Frosinone) ritrovata morta nei primi giorni di giugno in un boschetto a pochi chilometri dal...

Vicenza - si risveglia dopo un mese di coma : "Marianna Uccisa a coltellate dal suo ex" : L'8 giugno scorso Paolo Zorzi fu chiamato da Marianna Sandonà per accompagnarla a un appuntamento con il suo ex compagno. La donna fu uccisa a coltellate dall'uomo, Zorzi si è risvegliato venerdì scorso dopo un mese di coma e ricorda tutto.

Savona - Uccisa al karaoke : l'ex marito si costituisce dopo la fuga : L'uomo era uscito un anno fa dal carcere dove ha scontato una condanna per danneggiamenti e stalking nei confronti della donna

Prostituta Uccisa e gettata sui binari! Dopo 18 mesi il corpo è ancora in obitorio : Non c’è pace per Arietta Mata, la giovane Prostituta ungherese che nel gennaio del 2018 è stata strangolata e uccisa nel Modenese, a Gaggio di Castelfranco. Il corpo della giovane donna, morta a ventiquattro anni, giace ancora in obitorio nonostante sia trascorso un anno e mezzo dalla sua morte. La famiglia di Arietta, scrive il quotidiano Il Resto del Carlino, vive in un villaggio rurale dell'Ungheria e, contattata dal consolato, avrebbe fatto ...