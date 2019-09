Turismo : Federalberghi Veneto - Iva al 23 % incubo di fine estate : Venezia, 9 set. (AdnKronos) - Iva al 23% per chi paga in contanti negli alberghi: per il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli è "l’incubo di una notte di fine estate”. “Leggo con sgomento che sarebbe sul tavolo del Governo l’ipotesi di un aumento selettivo dell’Iva, dal 10% al 23%, per

Turismo : Federalberghi Veneto - Iva al 23 % incubo di fine estate : Venezia, 9 set. (AdnKronos) – Iva al 23% per chi paga in contanti negli alberghi: per il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli è “l’incubo di una notte di fine estate”. ‘Leggo con sgomento che sarebbe sul tavolo del Governo l’ipotesi di un aumento selettivo dell’Iva, dal 10% al 23%, per reperire risorse e che il provvedimento riguarderebbe alcuni settori affermati a maggior rischio di ...

Turismo : Federalberghi Veneto - Iva al 23 % incubo di fine estate (2) : (AdnKronos) – ‘Faccio notare inoltre che grossomodo il 50% dei clienti che soggiornano in hotel è straniero: come si pensa di ricompensare la maggiore imposta pagata dai turisti che risiedono all’estero? Credo che, con questo tipo di discriminazione su base nazionale, il provvedimento non passerebbe il minimo vaglio europeo”, prosegue Michielli. ‘E’ amaro constatare che tutto questo sta succedendo ...

Turismo : Michielli (Federalberghi Veneto) - 'un calo c'è - impossibile competere' (2) : (AdnKronos) - "Il pallino è in mano al governo, l’unico che può decidere di invertire la tendenza degli ultimi dieci anni, un lungo periodo in cui - non potendo vessare altre categorie più in crisi della nostra – le legislature che si sono susseguite hanno pensato di tosare le nostre aziende. Lo han

Turismo : Michielli (Federalberghi Veneto) - 'un calo c'è - impossibile competere' : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) - "Inutile negarlo, un calo c’è. Non nelle proporzioni che leggo oggi nei giornali (-25%), ma un 5% in meno rispetto all’estate 2018, per quanto riguarda gli hotel, c’è stato. È un risultato ampiamente previsto, che Federalberghi Veneto aveva annunciato - anticipando i fa

Turismo : Michielli (Federalberghi Veneto) - ‘un calo c’è - impossibile competere’ (2) : (AdnKronos) – “Il pallino è in mano al governo, l’unico che può decidere di invertire la tendenza degli ultimi dieci anni, un lungo periodo in cui – non potendo vessare altre categorie più in crisi della nostra ‘ le legislature che si sono susseguite hanno pensato di tosare le nostre aziende. Lo hanno fatto anno dopo anno. Con questi risultati”, auspica il presidente di Federalberghi Veneto. “Un ...