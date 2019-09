Turismo | al via investimento di 28 | 5 milioni nella Costiera Amalfitana

Viaggiare in scienza e coscienza. Spunti per un Turismo responsabile : “La gioia nell’osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura”. A formulare questo pensiero, ovvio e profondissimo al tempo stesso come solo la verità può essere, non è stato un uomo qualunque, ma uno degli scienziati più famosi di tutti i tempi: quello stesso Albert Einstein secondo cui “le persone sono come le biciclette: riescono a mantenere l’equilibrio ...

Turismo in Puglia - nuovo attacco di Briatore : "Robe da pazzi a Gallipoli - yacht di 60 metri mandato via" : A bordo, scrive l'imprenditore su Instagram, "dodici persone facoltose". La Capitaneria: chiesto il rispetto delle norme in vigore per unità navali di quel tipo

Viaggi & Turismo : Lamezia Terme tra le mete preferite dagli italiani ed europei per luglio 2019 : Molti degli italiani che hanno deciso di recarsi in Italia durante luglio hanno optato per Lamezia Terme, che risulta, infatti, la decima città più ricercata al mondo dai turisti nostrani in questi giorni. Oltre a queste, altre 11 città italiane (Milano, Catania, Palermo, Roma, Napoli, Bologna, Torino, Cagliari, Venezia, Brindisi e Bari) sono risultate tra le 20 più richieste dai Viaggiatori per luglio (considerando il periodo tra l´1 e il 31 ...

Lo scienziato delle bimbe col dna modificato voleva avviare il Turismo genetico in Asia : (foto: Getty Images) Chi l’avrebbe detto? Forse He Jiankui, lo scienziato cinese che a novembre scorso ha annunciato di aver creato i primi bambini modificati geneticamente con Crispr per essere immuni all’hiv, non aveva solo fini umanitari. Secondo la rivista Science, ben prima della rivelazione il ricercatore avrebbe preso contatti con alcuni investitori e potenziali partner scientifici negli Stati Uniti per avviare un business di ...

Viaggi & Turismo : cucina a km 0 per 3 italiani su 4 in vacanza : “Quasi tre italiani su quattro (72%) in vacanza lontano da casa preferiscono consumare prodotti tipici del posto a chilometri zero per conoscere le realtà enogastronomiche del luogo“: è quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè per l’estate 2019 divulgata in occasione della presentazione del piano articolato: “Progetto Turismi” da parte del premier Giuseppe Conte insieme a ministri, Enit, Fs e Aci. “Appena il 17% ...

Turismo speleologico : viaggio al centro… del Centroamerica [GALLERY] : La speleologia da sempre affascina gli appassionati di grotte, coloro che amano avventurarsi all’interno di cavità e di grotte di dimensione diversa, alcune delle quali rappresentano un valore archeologico ma anche antropologico e paleontologico. In Italia si conta ci siano tra i tesserati del SSI e quelli del CAI, circa 8.500 speleologi. Il Turismo speleologico è sicuramente una nuova risorsa per chi opera nel settore, adatto a chi desidera ...

News Turismo : viaggi in Italia e internazionali - vacanze e mete turistiche : News Turismo in Italia e internazionale: resta aggiornato sulle ultime notizie, scopri le offerte e promozioni di viaggi e vacanze, e il futuro del Turismo

Turismo : Envoy by Four Seasons cerca talenti - viaggiare diventa opera d'arte : Roma, 12 lug. (Labitalia) - Envoy by Four Seasons - il programma che valorizza l’efficacia di un [...]