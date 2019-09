Turbolenze in volo da Lametia | otto feriti

Turbolenze sul volo Lamezia Terme-Berlino Eurowings : otto feriti - grave una donna : Paura sul volo Lamezia Terme-Berlino in fase di atterraggio. Un Airbus 319 della compagnia low-cost tedesca Eurowings è stato coinvolto da Turbolenze «poco prima...

Berlino - Turbolenze sul volo proveniente da Lamezia Terme : “8 feriti - grave una donna” : Decollato da Lamezia Terme , un Airbus 319 della compagnia low-cost tedesca Eurowings è stato coinvolto da turbolenze “poco prima dell’atterraggio” questo pomeriggio all’aeroporto di Berlino -Tegel causando il ferimento di otto passeggeri, tra cui quello “ grave ” di una donna che però non è in pericolo di vita. Lo riferisce l’agenzia tedesca Dpa citando i Vigili del fuoco e proprie informazioni senza precisare la nazionalità ...

Turbolenze in volo - aereo Air Canada deviato alle Hawaii : decine di passeggeri feriti : Un aereo della compagnia Air Canada ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Honolulu, nelle Hawaii, a causa di gravi e improvvise Turbolenze. Il volo da Vancouver era diretto a Sydney. In 35 sono rimasti feriti: “Molte persone hanno sbattuto contro il tetto dell’aereo, in tanti urlavano”, ha raccontato un passeggero.Continua a leggere