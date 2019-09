Turbolenza su volo da Lamezia | 8 feriti

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 9 settembre 2019) Paura e ottosuldaTerme a Berlino: a causa di una forte, un Airbus 319 della low cost tedesca Eurowings ha oscillato paurosamente, sballottando i passeggeri che non avevano allacciato la cintura di sicurezza. IlEW 8855 e' poi atterrato senza problemi con 15 minuti di ritardo alle 16.50 all'aeroporto di Tegel, con un grande schieramento di vigili del fuoco nella pista di atterraggio. Il bilancio e' di otto, cinque passeggeri e tre membri dell'equipaggio.Sei di loro sono stati portati in ospedale nella capitale tedesca, tra cui una donna in gravi condizioni ma la cui vita non e' in pericolo, ha reso noto il portavoce dei Vigili del fuoco di Tegel, Jens-Peter Wilke. Uno deisi e' fratturato un dito e un altro ha riportato una ferita alla testa. Le turbolenze si sono verificate una ventina di minuti prima dell'arrivo, quando il ...

