Tumore del polmone | il pericolo non è uguale per tutti i fumatori | un test rivela in

Tumore del polmone : un farmaco migliora in modo significativo la sopravvivenza globale : AstraZeneca ha presentato i risultati dettagliati dello studio di Fase III CASPIAN, che dimostrano come durvalumab migliori in modo significativo la sopravvivenza globale (OS) nei pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC), non precedentemente trattati. Durvalumab in combinazione con quattro cicli di chemioterapia ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza globale ...

Padova - la denuncia dell’ex cantante Marisa Sacchetto : “Chemio per un Tumore inesistente” : Marisa Sacchetto, ex cantante famosa tra gli anni Settanta e Ottanta con all'attivo anche una partecipazione al festival di Sanremo, ha denunciato la Ulss di Padova, accusando i medici di averle fatto una diagnosi errata di tumore , costringendola in seguito ad "un inutile e deleterio" ciclo di chemioterapia e radioterapia. Aperto un fascicolo per lesioni gravissime, senza al momento alcun indagato.Continua a leggere

Tumore della prostata : un preciso alimento riduce il rischio di cancro. Info su sintomi - cause e cure : Una ricerca, pubblicata sull’International Journal of Cancer e condotta da Shu Zhang, dell’Università Tohoku in Giappone, ha concluso che mangiare regolarmente funghi (almeno 1-2 volte a settimana) potrebbe ridurre il rischio di cancro alla prostata. Lo studio è stato condotto su 36.499 maschi di 40 -79 anni: la popolazione arruolata è stata seguita per una media di oltre 13 anni e nel corso del periodo analizzato circa il 3% dei ...

Leucemia : sintomi e cura del Tumore che ha colpito il papà di Mimmo Lucano : Una panoramica sulla Leucemia, una famiglia di tumori del sangue suddivisa in varie forme e sottotipi in base alle cellule coinvolte e alla rapidità dell'evoluzione della patologia. Alcune leucemie sono caratteristiche dei bambini, altre colpiscono in età avanzata - come avvenuto al papà di Mimmo Lucano - e possono essere asintomatiche per lungo periodo.Continua a leggere

Tumore del polmone : lotta e prevenzione arrivano al Festival del Cinema di Venezia : La lotta e la prevenzione del Tumore del polmone arriva al Festival del Cinema di Venezia. Oggi pomeriggio alla Mostra (ore 16) sarà proiettato il cortometraggio intitolato: “Roller Coaster – Montagne russe”. La storia è basata su casi clinici reali e la regia è affidata alla mano esperta di Manuela Jael Procaccia, mentre la sceneggiatura nasce dalla sua collaborazione con la prof.ssa Silvia Novello (Presidente di WALCE – Women ...

“Ho un Tumore - mi sto curando da qualche anno”. Il racconto della cantante : Ha raccontato per la prima volta in televisione della sua lotta contro la malattia. Ha dichiarato che preferisce non pensarci per cercare di vivere, per quanto possibile, serenamente la propria vita. «Sono una donna molto forte, mi sto curando come fanno tutti quanti – spiega – mi hanno detto “Hai un problema, hai un calcinoma, bisogna operarlo”. L’ho operato d’urgenza ma non mi ero reso conto di nulla, è una malattia subdola che non si ...

Lo yogurt contro il Tumore del colon retto (ma solo per gli uomini) : Lo yogurt contro il tumore del colon retto: consumarlo due volte (almeno) alla settimana diminuisce del 19% la probabilità di sviluppo di polipi intestinali e del 26% quella dell’insorgenza di quei polipi che più facilmente si possono trasformare in tumori maligni. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista medica Gut dai ricercatori della Washington University di St. Louis. Il team ha esaminato più di 88 mila ...

Napoli - giovane mamma muore di Tumore : polemica per il post della cantante Giusy Attanasio : Una giovane madre di appena ventisette anni di età si è spenta nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 agosto. La donna, da tempo malata di leucemia, era una fan della cantautrice napoletana e cantante neo-melodica Giusy Attanasio. Elisabetta, questo il nome della giovane madre, era da settimane ricoverata presso il reparto di ematologia dell'istituto ospedaliero 'Antonio Cardarelli' di Napoli. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, oggi - ...

Luis Enrique - morta a 9 anni la figlia dell'ex allenatore della Roma : «Xana ha combattuto 5 mesi contro il Tumore». Tweet di Pallotta : L?ex allenatore della Roma Luis Enrique ha annunciato su Twitter la morte di sua figlia Xana affetta da un tumore alle ossa che l?ha costretta a cure specialistiche negli ultimi...

Luis Enrique - morta a 9 anni la figlia dell'ex allenatore della Roma : «Xana ha combattuto 5 mesi contro il Tumore». Tweet di Pallotta : L?ex allenatore della Roma Luis Enrique ha annunciato su Twitter la morte di sua figlia Xana affetta da un tumore alle ossa che l?ha costretta a cure specialistiche negli ultimi...

Ruth Bader Ginsburg - la più anziana giudice della Corte Suprema - nelle ultime settimane è stata curata per un Tumore : Ruth Bader Ginsburg, la più anziana giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, nelle ultime settimane è stata curata per un tumore: lo ha detto una portavoce della Corte, aggiungendo che la giudice ora sta bene e continuerà a lavorare

Il presidente dell’Uruguay ha un Tumore ai polmoni : Martedì, il presidente dell’Uruguay Tabaré Vázquez ha detto di avere un tumore ai polmoni, rilevato grazie a una tomografia: non sa ancora se si tratti di un tumore benigno, bisognerà aspettare qualche giorno per la diagnosi. Vázquez, che ha 79 anni,

Vicenza - mal di testa e perdita dell’equilibrio : bimba di 1 anno salvata da un Tumore al cervello : Operazione record a Vicenza, dove una bimba di 1 anno d'età è stata salvata da una rara forma di tumore al cervello ed ora è sulla via della guarigione. La vita della piccola era appesa ad un filo dopo che i medici hanno scoperto una massa nel suo cervello grande quanto una mela. Ma, dopo un intervento miracoloso, durato più di 5 ore e svoltosi all'ospedale San Bortolo, la giovane paziente sta affrontando il decorso post-operatorio nel migliore ...

Tumore al cervello : tipologie - sintomi e cura del cancro che ha ucciso Nadia Toffa : Nadia Toffa è morta all'età di 40 anni per un Tumore al cervello del quale sappiamo poco. Esistono infatti diverse tipologie di tumori cerebrali che variano a seconda delle cellule che colpiscono. Vediamo insieme cos'è il Tumore al cervello, come si differenzia, quali sono i sintomi principali, come sono diagnosi e cura.Continua a leggere