Trapianti | “fegato conservato oltre 24 ore” La frontiera degli scienziati Usa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Arriva gli Stati Uniti l’ipotesi che in futuro un organo delicatissimo come il fegato potrà esseremolto più a lungo di quanto avviene oggi. Si parla di24 ore: tempo preziosissimo per la ricerca di un paziente ricevente adatto. Nello studio, pubblicato sulla rivista Nature Biotechnology, si sostiene che glisono riusciti a conservare per praticamente il triplo del tempo (27 ore) fegati da donatori, portandoli a una temperatura sotto gli zero gradi, ma senza congelarli e quindi senza danneggiarli. La ricerca è stata condotta da Reiner de Vries e colleghi del Massachusetts General Hospital Harvard Medical School di Boston. Attualmente il fegato si può conservare per meno di 12 ore, tenendolo a una temperatura intorno ai 4 gradi centigradi. Lo si fa attraverso una tecnica detta ‘conservazione statica ipotermica’, una sorta di lavaggio e ...

