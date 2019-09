Traffico Roma del 09-09-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DEL Traffico INTENSO, SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CAREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO CONCENTRATI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. FILE IN TANGENZIALE EST VERSO VIA NOMENTANA, PER UN INCIDENTE VICINO VIA CAMESENA, MENTRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI DA VIA DEI ...

Traffico Roma del 09-09-2019 ore 18 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL Traffico È RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA COLOMBO ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SI VIAGGIA IN CODA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO ...

Traffico Roma del 09-09-2019 ore 17 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDì 9 SETTEMBRE 2019 ORE 16:15 COMINCIA DA QUESTA SERA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. NESSUNA VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI. PROSEGUONO FINO AL 13 SETTEMBRE, SALVO MODIFICHE, I LAVORI SU VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DI ...

Traffico Roma del 09-09-2019 ore 15 : 30 : RISOLTO IL GRAVE INCIDENTE, IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI RIAPERTO IL TRATTO TRA VIA FRANCESCO ALBERGOTTI E VIA DEL FORTE BRASCHI. PER UN INCENDIO CHIUSA VIA DI CASTEL DI LEVA TRA VIA LAURENTINA E VIA RITA BRUNETTI NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA TOR DI QUINTO E SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI PER INCIDENTE CODE A TRATTI SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST PER Traffico ...

Traffico Roma del 09-09-2019 ore 12 : 30 : TRA PRIMAVALLE E L’AURELIO CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA FRANCESCO ALBERGOTTI E VIA DEL FORTE BRASCHI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA CALLISTO II INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI: CODE A PARTIRE DA VIA CALASANZIANE VERSO VIA BOCCEA E DA VIA DOMENICO TARDINI VERSO VIA TRIONFALE. RESTANDO IN ZONA RALLENTAMENTI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DI VIA BOCCEA TRA LA CIRCONVALLAZIONE ...

Traffico Roma del 09-09-2019 ore 10 : 30 : A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SI REGISTRANO CODE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA CALLISTO II CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO LA TANGENIZLE EST. SEMPRE DIREZIONE TANGENZIALE, CODE SULLA SALARIA A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE; QUI È SEGNALATO ANCHE UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE. SULLA Roma FIUMICINO IL Traffico INTENSO PROVOCA CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA ...

