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Traffico Roma del 09-09-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 09-09-2019 ore 17 | 00 Roma INFOMOBILITÀ LUNEDì 9  SETTEMBRE 2019 ORE 16:15  COMINCIA DA QUESTA SERA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER ...

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Traffico Roma del 09-09-2019 ore 17:00 (Di lunedì 9 settembre 2019) Roma INFOMOBILITÀ LUNEDì 9  SETTEMBRE 2019 ORE 16:15  COMINCIA DA QUESTA SERA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.  NESSUNA VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI.    PROSEGUONO FINO AL 13 SETTEMBRE, SALVO MODIFICHE, I LAVORI SU VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DI VIA GAIÒLE IN CHIANTI, DOVE SI VIAGGIA TRAMITE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. FREQUENTI, NEI MOMENTI DI MAGGIOR Traffico, I RALLENTAMENTI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO. NUOVA FASE DI LAVORI NOTTURNI PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO. A PARTIRE DA DOMANI, E FINO AL 14 SETTEMBRE, CHIUSO IL TRATTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, DALLE 22:00 ALLE 6:00 DEL MATTINO ...
Fonte : romadailynews

twittervirginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - Roma : Campidoglio, riapre domenica al traffico la Galleria Giovanni XXIII dopo i lavori di rifacimento dell’impianto di i… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Piazzale Aurelio, possibili rallentamenti causa #incidente. -

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Traffico Roma del 09-09-2019 ore 10:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 09-09-2019 ore 10:30  Roma Daily News

A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SI REGISTRANO CODE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL'ALTEZZA DI VIA ...


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