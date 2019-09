Traffico Roma del 09-09-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 09-09-2019 ore 13 : 30 : ANCORA CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA FRANCESCO ALBERGOTTI E VIA DEL FORTE BRASCHI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA FORTI REPERCUSSIONI AL Traffico SULLA VIA SALARIA RALLENTAEMNTI PER Traffico INTENSO TRA AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI AANCHE SULLA VIA CASSIA TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI ...

Traffico Roma del 09-09-2019 ore 12 : 30 : TRA PRIMAVALLE E L’AURELIO CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA FRANCESCO ALBERGOTTI E VIA DEL FORTE BRASCHI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA CALLISTO II INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI: CODE A PARTIRE DA VIA CALASANZIANE VERSO VIA BOCCEA E DA VIA DOMENICO TARDINI VERSO VIA TRIONFALE. RESTANDO IN ZONA RALLENTAMENTI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DI VIA BOCCEA TRA LA CIRCONVALLAZIONE ...

Traffico Roma del 09-09-2019 ore 11 : 30 : TRA PRIMAVALLE E L’AURELIO CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA FRANCESCO ALBERGOTTI E VIA DEL FORTE BRASCHI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA INCIDENTE AVVENUTOI IN PROSSIMITà DI VIA CALLISTO II INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI: CODE A PARTIRE DA VIA CALASANZIANE VERSO VIA BOCCEA E DA VIA DOMENICO TARDINI VERSO VIA TRIONFALE. Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CORSO ...

Traffico Roma del 09-09-2019 ore 10 : 30 : A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SI REGISTRANO CODE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA CALLISTO II CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO LA TANGENIZLE EST. SEMPRE DIREZIONE TANGENZIALE, CODE SULLA SALARIA A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE; QUI È SEGNALATO ANCHE UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE. SULLA Roma FIUMICINO IL Traffico INTENSO PROVOCA CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA ...

Traffico Roma del 09-09-2019 ore 09 : 00 : Traffico INCOLONNATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN DIREZIONE TANGENZIALE SI RALLENTA SULLA SALARIA A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO, SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI CASAL DE PAZZI IN DIREZIONE PORTONACCIO IN TANGENZIALE CODE TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE VERSO SAN ...

Traffico Roma del 09-09-2019 ore 08 : 00 : Traffico RALLENTATO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO LA TANGENZIALE SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE SI RALLENTA SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA CORTONA; CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO. Traffico INCOLONNATO SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO; Traffico INTENSO SULLA PONTINA: RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTEL RomaNO E DA VIA DI ...

Traffico Roma del 08-09-2019 ore 19 : 30 : INCIDENTE IN VIA PONTINA CODE TRA USCITA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE Roma ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DAL RACCORD A VIA DI TOR CERVARA POI PER IL SOLO Traffico ALTRE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IL TUTTO VERSO IL CENTRO TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE Roma SUD 2 KM DI CODA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL G.R.A. NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CONCLUSI I LAVORI IN VIA DEI CERCHI LA ...

Traffico Roma del 08-09-2019 ore 18 : 30 : INCIDENTE IN VIA PONTINA CODE TRA USCITA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE Roma ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA VIA DI TOR CERVARA A VIALE TOGLIATTI E POI PER IL SOLO Traffico ALTRE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IL TUTTO VERSO IL CENTRO TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE Roma SUD 2 KM DI CODA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL G.R.A. NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CHIUSA AL Traffico VIA DEI ...

Traffico Roma del 08-09-2019 ore 17 : 30 : IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA POSSIBILI QUINDI I RALLENTAMENTI RESTA SCORREVOLE IL Traffico SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI PER LAVORI ALTRA CHIUSURA A CASTELVERDE VIA POLENSE DEL TUTTO INTERROTTA TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA A CAUSA DI UNA FRANA; DEVIATE LE LINEE BUS IN TRANSITO INFINE, IL TRASPORTO ...

Traffico Roma del 08-09-2019 ore 16 : 30 : IN APERTURA NEI PRESSI DELLA TOMBA DI NERONE, SEGNALIAMO UN INCIDENTE GRAVE IN VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA, E, PER QUESTO CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI Traffico INVECE SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI PER LAVORI ALTRA CHIUSURA A CASTELVERDE VIA POLENSE DEL TUTTO INTERROTTA TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA A CAUSA DI UNA ...