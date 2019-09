Topolino dal futuro racconta il mondo alimentato dall’energia “verde”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) Anno 2447. Ildeve affrontare la crisi energetica più drammatica di sempre. L’unica possibilità di salvezza, per non ritornare schiavi delle fonti fossili, è riappropriarsi della tecnologia che riproduce la stessa energia pulita del Sole e delle stelle. Per questoe l’amico Eta Beta, l’Uomo del, intraprenderanno un viaggio avanti nel tempo di oltre 300 anni, per imparare al più presto il funzionamento dei sistemi di accelerazione di particelle, scoprendo l’arcano segreto dell’energia da fusione. ‘e il padrone del buio‘, scritta da Francesco Artibani, con i disegni di Stefano Intini e in edicola da mercoledì 11 settembre su3329 edito da Panini Comics,per immagini come potrebbe essere un‘verde’ e inesauribile. A corredo della storia a fumetti, il magazine dà spazio a un ...

