Tokyo | donna scaraventata da tifone contro un palazzo

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 9 settembre 2019) Marco Della Corte Le raffiche di vento hanno causato feriti, 900 mila abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica, ilFaxai devasta la capitale nipponica Si è registrato un decesso nel corso della devastazione causata dal potenteFaxai su. A riportare la notizia è stata la BBC. Come mostrato da una telecamera di sicurezza, unadi 50 anni è stata trasportata dalle forti raffiche di vento, venendoundel quartiere residenziale della capitale nipponica. È stata immediatamente trasportata in ospedale, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Laè deceduta a causa delle gravi ferite riportate al capo. Come leggiamo dall'agenzia Ansa, si contano 30 feriti e 900 mila abitazioni senza corrente elettrica a causa delle raffiche violente e delle piogge torrenziali che stanno martoriando la capitale del Giappone. Risultano ...

infoitestero : Il tifone Faxai si abbatte su Tokyo a 200 km l'ora: morta una donna scaraventata contro un muro - bizcommunityit : Scaraventata contro un palazzo dal tifone a Tokyo, una donna morta - Inprimeit : Giappone, donna travolta dal tifone Faxai: prima vittima a Tokyo -