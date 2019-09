Tiro a volo | Europei Lonato 2019 | nel trap misto junior le coppie azzurre spareranno per

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ottime notizie per l’Italia daglidiin corso adel Garda, in provincia di Brescia: nelentrambe leper una medaglia nelle finali del pomeriggio. Italia 1 di Sofia Littame e Lorenzo Ferrari tirerà per l’oro (sarà argento nella peggiore delle ipotesi), mentre Italia 2 di Gaia Ragazzini ed Edoardo Antonioli sarà in pedana per il bronzo. Le qualifiche però sono vinte dalla Polonia di Sandra Bernal e Remigiusz Charkiewicz, primi con lo score di 141/150, ad un piattello dal record del mondo che appartiene a Sofia Littame e Matteo Marongiu. Per l’oro i polacchi sfideranno Italia 1, formata proprio da Sofia Littame, in coppia con Lorenzo Ferrari, seconda a quota 137. La sfida per il bronzo invece vedrà protagonista Italia 2, composta da Gaia Ragazzini ed Edoardo Antonioli, terza con il punteggio di 136, ...

