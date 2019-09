Terremoto magnitudo 4 2 al largo della Calabria DATI e MAPPE

Terremoto di magnitudo 3 - 4 in Calabria : Gabriele Laganà L’epicentro della scossa di Terremoto, di magnitudo 3,4, è stato registrato a 4 km ad ovest di Cerisano, comune in provincia di Cosenza Paura nel pomeriggio in Calabria. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,4 della scala Richter è stata registrata a 4 km ad ovest di Cerisano, comune situato alle porte di Cosenza. La notizia è stata pubblicata dall’IngvTerremoti nel suo profilo Twitter. Le scosse sono state avvertite ...