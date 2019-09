Terremoto M4 2 al largo della Calabria | sospesa circolazione ferroviaria per verifiche

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) Unmagnitudo ML 4.2 si è verificato alcosta nordoccidentale(Cosenza) alle 04:57:47, ad una profondità di 267 km: lo riporta l’INGV. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose. In seguito alla scossa, in via precauzionale e come da protocollo, laè statatra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza), perall’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi. La linea Paola-Cosenza è già stata riattivata. L'articoloM4.2 alperMeteo Web.

