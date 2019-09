Terremoto in Calabria | scossa di magnitudo 4 2 al largo della costa

Terremoto al largo della Calabria : ripresa la circolazione dei treni sulla linea Lamezia-Paola-Sapri : È ripreso alle 08:35 il traffico ferroviario sulla linea ferroviaria Lamezia-Paola-Sapri, sospeso dalle ore 5, in via precauzionale e come da protocollo, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi in seguito alla scossa di Terremoto registrata al largo della costa. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 100 minuti, mentre due regionali sono stati limitati nel percorso. L'articolo ...

Un Terremoto magnitudo ML 4.2 si è verificato al largo della costa nordoccidentale della Calabria (Cosenza) alle 04:57:47, ad una profondità di 267 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,4 della scala Richter è stata registrata a 4 km ad ovest di Cerisano, comune situato alle porte di Cosenza. La notizia è stata pubblicata dall'IngvTerremoti nel suo profilo Twitter.

Una scossa di Terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Calabria. La scossa ha fatto "ballare" decine di migliaia di persone alle 16:11, in provincia di Cosenza. La scossa è stata di magnitudo 3.4, ma si è verificata a 31.6km di profondità ed è quindi stata avvertita distintamente fino a grandi distanze scuotendo il suolo di tutta la Valle del Crati in modo particolarmente significativo. Grande paura a Cosenza, Rende, Mendicino.

Due lievi scosse di Terremoto sono state registrate oggi in provincia di Crotone, dai sismografi dell'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In particolare, i due sisma hanno riguardato il territorio di Umbriatico: la più intensa di magnitudo 2,5, è avvenuta a 2 km ad ovest di Umbriatico alle 15:10, ora italiana, con ipocentro a 20 Km di profondità. L'altra scossa, invece, di magnitudo 1,5 è stata registrata sul

Un Terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto nella Costa Calabra sud occidentale. La localizzazione dell'epicentro interessa il territorio calabrese, nella Costa a ridosso di Vibo Valentia. Il sisma si è verificato alle ore 09:44, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 38.73, 15.68 e ipocentro di 162 km di profondità. Il Terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma.

Calabria : sequenza di scosse di Terremoto tra Crotone e Ciro' Marina : sequenza SISMICA VICINO Crotone | Una serie di scosse di terremoto è in atto nel mar Ionio occidentale, poco a largo del litorale calabrese in corrispondenza di Crotone. Sono ben quattro le scosse...

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata in provincia di Crotone alle ore 05:20. L'epicentro è stato localizzato nella costa Ionica Crotonese, mentre l'ipocentro a soli 9.1 Km di profondità. Tra i Comuni vicini, oltre Crotone, vi sono Rocca di Neto, Casabona, Strongoli, Cutro. Non si registrano danni a persone o cose.

Il Ferragosto della Costa Jonica Cosentina è stato scosso da un terremoto di magnitudo ML 3.6. Il sisma è avvenuto nella zona della Costa Ionica Cosentina (Cosenza), oggi, 15 agosto, alle 19:45:12 (ora italiana) con coordinate geografiche (lat, lon) 39.65, 16.79 ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto di magnitudo 3.2 alla vigilia di Ferragosto a Reggio Calabria : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.3 registrato dall'Ingv alla vigilia di Ferragosto a Condofuri in provincia di Reggio Calabria