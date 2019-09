Temptation Island Vip | Serena stufa di Pago | che reagisce male

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 9 settembre 2019)Enardu diVip confessa: “è pesante!” Nella prima puntata diVip 2019 a far molto discutere gli spettatori a casa è stata sicuramente la coppia composta daEnardu. Difatti quest’ultima, subito dopo essersi divisa dal fidanzato, è sembrata felice e spensierata come non mai, avvicinandosi pericolosamente a un tentatore. E una volta che l’ex tronista di Uomini e Donne è giunta al prima falò al cospetto di Alessia Marcuzzi non ha speso parole al miele nei confronti del cantante sardo, arrivando a rivelare senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Lui non percepisce questo miossere…In questi giorni ammetto di stare bene e leggera…Lui si dimostra pesante…Io voglio essere felice e sorridere sempre…” Parole che non hanno lasciato molti dubbi:Enardu pare non ...

trash_italiano : Temptation Island Vip, blog e creators contro Damiano Er Faina: 'Non ci saranno gif, meme o video dedicati a lui'… - TemptationITA : Il giorno che tutti stavamo aspettando è finalmente arrivato: telecomando, divano e #TemptationIslandVip ?? QUI un'a… - LobyArt : RT @eliscrivecose: E anche a Temptation Island per una minima traccia di trash bisogna aspettare il momento over. Arriverà il momento in cu… -