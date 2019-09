Take-Two vuole bloccare i lavori per il remaster pack per primo Red Dead Redemprion su PC

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 9 settembre 2019) Fino ad un mese fa sapevamo che iper riportare ilRedsu PC in veste rimasterizzata stavano procedendo sotto la guida del modder DamnedDev. Questa versione del gioco rimasterizzata sarebbe basata sulla versione PS3 e Xbox 360 di Red. Ad ogni modo, il suo futuro è sempre più incerto.Come possiamo vedere, infatti,-Two ha già preso provvedimenti riguardo questanon propriamente ufficiale, costringendo dunque i modder a cessare i. L'intento dei modder era sostanzialmente proporre texture ad alta definizione, una maggiore distanza visiva ed un'interfaccia grafica rielaborata per le risoluzioni di oggi.Si trattava dunque di un vero e propriodi miglioramenti del titolo, mod piuttosto comuni per moltissimi giochi del panorama PC, eppure qui ostacolata dal publisher del franchise in questione.Leggi altro...

