Presenti oltre 175 milioni di Tablet con Android - ma per Google non basta : Ormai Android sugli smartphone è una certezza, non ancora perfetto nonostante gli anni di sviluppo ma comunque non ci si può lamentare. Un aspetto importante è il supporto che viene fornito sia da Google che dai produttori e dagli sviluppatori di terze parti. Proprio per quest'ultimi la storia cambia quando si parla di tablet. Il […]

Alcatel approfitta di IFA 2019 per svelare Alcatel 3X - 1V e il Tablet Smart Tab 7 : Alcatel presenta a IFA 2019 due nuovi Smartphone e un tablet: andiamo a scoprire caratteristiche tecniche, immagini, funzionalità, prezzi e date di uscita di Alcatel 3X (2019), Alcatel 1V e Alcatel Smart Tab 7.

Questa nuova giacca di Xiaomi ha apposite tasche per smartphone e Tablet : Xiaomi lancia in crowdfunding un nuovo prodotto per gli appassionati di tecnologia e non solo: ecco la giacca da viaggio ULEEMARK, che può contare su una tasca specifica per ogni dispositivo o accessorio.

Qualche consiglio per genitori sui Tablet e i bambini : Il New York Times ha parlato con alcuni esperti di psicologia infantile per capire cosa è bene fare per non litigare quando è ora di staccarli dallo schermo

App per serie TV : per vederle da smartphone e Tablet : Le serie TV sono entrate prepotentemente nella vita di tutti noi, il loro livello qualitativo è salito e sono divenute un vero fenomeno di costume. Alcune serie sono divenuti dei veri fenomeni globali e persone di tutto il mondo le hanno viste doppiate oppure nella lingua madre (spesso con sottotitoli). Per chi vuole vedere le proprie […]

Firenze. Ruba un Tablet - scoperto e denunciato dalla Polizia Municipale : Aveva Rubato un tablet da un locale, ma il suo comportamento ha destato l'attenzione della Polizia Municipale che, dopo una

Tablet per guardare film : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata raccogliamo tutti i migliori Tablet per guardare film. Si tratta di dispositivi abbastanza comuni, disponibili nella maggior parte degli store fisici ed online nella misura e scelta più variegata. In leggi di più...

Tablet - macchine fotografiche - smartphone : le migliori offerte tech per l'Amazon Prime Day : I giornalisti di L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finalePer il tempo libero, per lavoro o per soddisfare un hobby. Sono tante le proposte per gli Amazon Prime Days - il 15 e 16 luglio - che riguardano ...

Ecco le novità di Vodafone per l'acquisto a rate di V-Pet Tracker e di alcuni Tablet Android con offerta solo dati : La stagione più calda dell'anno è ormai entrata nel vivo e Vodafone ha deciso di lanciare alcune iniziative per viverla al meglio. Scopriamo quali sono