Supercoppa di Lega | Ge Vi Napoli Basket batte l’Orlandina

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019) Parte bene la stagione della Ge.Viche supera l’Orlandina nella gara valevole per ladindola 69-56. Inizio horror, sia i padroni di casa che i viaggianti, storditi forse dal caldo, accarezzano plexiglas e ferri, lasciando il tabellone fermo all’dea di un’amichevole pre-stagionale. Ancora assente Rodercik,parte con Monaldi, Milani, Sandri, Spizzichini e Sherrod, ma non sembra trovare la via del canestro ed anzi sono i sicialiani ad allungare il passo spinti da Mobio. Coach Lulli mette Guarino e Monaldi, la trottola laziale liberata dai compiti di regia, tira la corda e accende la giostra. I partenopei sembrano trovare un equilibrio offensivo, ma in difesa sono ancora troppo molli e concedono troppi doppi tiri ai viaggianti che restano aggrappati grazie al solito Mobio e Galipò, ma Monaldi vuole presentarsi in smoking alla ...

