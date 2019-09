Suona la carica con Libero Giorgia Meloni | In piazza contro il governo

Inter - Skriniar Suona la carica : “Siamo partiti bene - possiamo fare grandi cose” : “Abbiamo avuto un’ottima partenza. La società ha fatto grandi acquisti e tutti i giocatori che sono arrivati sono ottimi rinforzi. Abbiamo fatto sei punti nelle prime due partite e credo che se continueremo così, potremo fare qualcosa di grande”. Milan Skriniar è fiducioso per la stagione dell’Inter. I successi su Lecce e Cagliari hanno dato grande carica insieme al mercato. “Lukaku è fortissimo, anche Sanchez ...

Juventus-Napoli - Insigne Suona la carica : “gara sentita ma non decisiva. Sarri? Vorrei vederlo in campo” : L’attaccante del Napoli ha parlato in vista del big match di domani contro la Juventus, ammettendo di voler vincere segnando un gol Il big match tra Juventus e Napoli si avvicina, domani sera l’Allianz Stadium si vestirà a festa per ospitare quella che potrebbe essere la sfida scudetto. Jennifer Lorenzini/LaPresse Lorenzo Insigne è carico e determinato a far bene, come sottolineato ai microfoni di Sky Sport: “contro la ...

F1 – Verstappen Suona la carica : “Spa è la mia gara preferita - in Belgio sono a casa. Sono pronto a ricominciare” : Max Verstappen pronto a tornare in pista dopo la pausa estiva: il pilota della Red Bull a Spa si trova a suo agio quasi come fosse ‘a casa’ Nel weekend i piloti di F1 Sono pronti a rientrare in pista dopo la pausa estiva. Max Verstappen, autore di un’ottima prima parte di stagione, è deciso a ripartire più carico che mai. Del resto, le vittorie in Austria e Germania, nonchè le buone prove della Red Bull per tutto ...

Juventus - da epurato a inamovibile. Khedira Suona la carica : “Obiettivo triplete” : Era tra i partenti della nuova gestione Sarri, per via del grande affollamento a centrocampo, eppure col tempo Sami Khedira è riuscito a convincere il neo tecnico della Juve a non farlo andar via. Il tedesco sarà uno dei punti fermi della prossima stagione, ecco le sue parole a ‘Kicker‘. “L’obiettivo è il triplete. Dopo aver parlato con Sarri ero sicuro fin dall’inizio che lo avrei convinto anch’io. Mi ...

Mondiali Basket 2019 – Belinelli Suona la carica : “Italia 11ª nel ranking Fiba? Me la sono segnata! Cuore e grinta le armi per stupire” : Marco Belinelli suona la carica per un’Italia ‘snobbata’ dalla Fiba e in difficoltà nel pre-mondiale: il cestista azzurro vuole una squadra con tanto Cuore e grinta “L’ho visto sul loro profilo Instagram, ho fatto immediatamente lo screenshot. Non siamo nelle prime 10, voglio tenermelo nel telefono come motivazione“, si è espresso così Marco Belinelli in merito al ranking della Fiba che pone l’Italia ...

Inter - Conte Suona la carica : “Ci temeranno - daremo battaglia” : Antonio Conte, Intervistato ai microfoni di PPTV, tv cinese, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’inizio della nuova stagione e sugli obiettivi nerazzurri in vista del presente e del futuro. Conte è stato molto chiaro e ha così affermato: “La Juventus è strutturata e vince da anni, il Napoli è un’altra […] L'articolo Inter, Conte suona la carica: “Ci temeranno, daremo battaglia” ...