Storie Italiane cambia orario | Eleonora Daniele chiude prima

Raiuno - daytime 2019/2020 – “Storie italiane” al mattino - “La vita in diretta” al pomeriggio con molte novità. : Raiuno riparte con i supi palinsesti annuali e tornano anche i due principali contenitori della giornata: “Storie Italiane” di Eleonora Daniele al mattino e che quest’anno durerà ben due ore, “La vita in diretta” al pomeriggio con la nuova conduzione di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Storie italiane | Eleonora Daniele “Storie italiane” riparte quest’anno […] L'articolo Raiuno, daytime 2019/2020 ...

Rai1 - la striscia economica di Setta salta (ancora) - Storie Italiane di Eleonora Daniele si allunga (Anteprima Blogo) : La Rai regala continui colpi di scena. A maggior ragione in un periodo, come quello appena vissuto, di instabilità politica e di nuovi equilibri da trovare. È di ieri la notizia, anticipata dal sito Affaritaliani, della cancellazione della striscia quotidiana di economia (della durata di 18 minuti circa) che Monica Setta avrebbe dovuto condurre su Rai1 alle ore 10 dal lunedì al venerdì. Un programma dal titolo definitivo Di tasca vostra, la ...

La Vita in Diretta - Barbara Di Palma lascia dopo 18 anni per fare Storie Italiane : Per una Lorella Cuccarini che viene, c'è una Barbara Di Palma che se ne va. La storica giornalista de La Vita in Diretta non sarà tra le inviate della nuova stagione del programma ed è stata stesso lei ad annunciarlo su Twitter: "Da lunedì non sarò più un'inviata di La Vita in Diretta. dopo 18 anni

Storie Italiane - Eleonora Daniele anticipa : “Ci sarà un nuovo spazio” : Eleonora Daniele parla della prossima edizione di Storie Italiane: “Sto pensando ad un nuovo spazio” Si parla anche della nuova edizione di Storie Italiane sul numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni uscito in edicola questa mattina. Nella sezione dedicata ai programmi della prossima stagione tv, la rivista riporta infatti alcune dichiarazioni rilasciate da Eleonora Daniele proprio su Storie Italiane 2019/2020, che partirà lunedì ...