Stella Bossari 16 anni | mai vista ‘così’ | tutti pazzi per la figlia di Daniele e

Daniele Bossari e Filippa Lagerback in festa per i sedici anni della figlia Stella : sedici anni sono un traguardo importante nella vita di un adolescente, e il 24 luglio spegne sedici candeline Stella, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Sui social il conduttore tv, vincitore del Grande Fratello Vip 2, celebra la giornata postando una foto insieme alle donne della sua vita con la didascalia: “Mettersi in posa appena svegli, per far contenti i genitori… Buon Compleanno piccola mia!”. Filippa Lagerback ...