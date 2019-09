Sondaggi | altra flessione della Lega | è al 33 | 4% Il Pd sale al 22 | 1% | il M5s torna un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Dopo il crolloe il boom dei Cinquestelle, in quest’ultima settimana le intenzioni di voto degli italiani sembrano essersi stabilizzate. Questo racconta ilo realizzato da Swg per il TgLa7: rispetto a una settimana fa, quando Carroccio e M5s avevano rispettivamente perso e guadagnato 4 punti percentuali, ora lasubisce un altro leggero calo dello -0,2% e si stabilizza al 33,4%, restando comunque con margine il primo partito. Così come il Movimento si ferma al 21%, arretrando dello 0,4% dopo l’exploit di una settimana fa. Ne beneficia il Partito democratico che Swg stima in aumento di un punto percentuale: il Pdcosì davanti al M5s al 22,1 per cento. I dati raccolti da Swg su un campione di 1500 intervistati dicono per il resto che nel centrodestra Fratelli d’Italia resta stabilmente davanti a Forza Italia, ancora in calo e stimata al ...

