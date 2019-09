Sit in Roma Metropolitane | o risanamento o funivia rischia

Italia-Germania : viSita Stato Steinmeier il 19 a Roma - vedrà Mattarella e Conte : Roma, 7 set. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica di Germania, Frank-Walter Steinmeier, sarà in Italia il 19 e 20 settembre prossimi per una visita di Stato. Il Capo dello Stato tedesco verrà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e incontrerà anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Una missione che arriva in un momento cruciale per le vicende italiane ed internazionali, con il ...

Roma. Risultati poSitivi per i progetti di lavori di pubblica utilità : Risultati particolarmente positivi per i progetti di lavori di pubblica utilità attivi nella Capitale, grazie agli accordi congiunti fra Roma

“Roma si racconta” - evento benefico per la fibromialgia con le ViSite Guidate Teatralizzate : Le Visite Guidate Teatralizzate tra cultura e solidarietà a sostegno della fibromialgia. Arriva “Roma si racconta” con partenza da Piazza

Roma - disabile bloccato in metro per ascensori rotti : Ho perso l'esame all'univerSità : Matteo Chittarro, disabile, doveva sostenere un esame fondamentale all'università ma a causa dei soliti disagi nella metropolitana di Roma non ha fatto in tempo. Avrebbe dovuto sostenere un esame fondamentale e invece non ha potuto. La causa? I soliti ascensori rotti nella metropolitana di Roma. Protagonista di questa vergogna tutta in salsa Romana è Matteo Chittarro, un disabile di 21 anni che a causa di una malattia congenita è ...

Calciomercato Roma News/ ViSite finite per Kalinic - ora Mkhitaryan - Ultime Notizie - : Calciomercato Roma News, Ultime Notizie sulle trattative: il croato è uscito da Villa Stuart, ora Visite per l'armeno. Si lavora al rinnovo di Kolarov.

Calciomercato - le ultime : Kalinic alla Roma - viSite per Laxalt e Caceres - le altre trattative : Calciomercato – Ultimi giorni frenetici di Calciomercato per le squadre di Serie A. Molti gli affari definiti o in dirittura d’arrivo nelle ultime ore. La Roma ha scelto il vice-Dzeko. Torna in Italia Nikola Kalinic, dopo l’esperienza deludente con la maglia dell’Atletico Madrid. Accordo trovato con i Colcheneros sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Al giocatore, invece, andranno ...

Infortunio Perotti - tegola Roma : l’eSito degli esami ed i tempi di recupero : Infortunio Perotti – “Diego Perotti ha effettuato questa mattina dei controlli strumentali in seguito a un Infortunio riportato nella giornata di sabato. Gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro. I tempi di recupero sono stimati tra i 45 e i 60 giorni. Il calciatore ha già iniziato le necessarie terapie”. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato dalla Roma nelle ultime ore, ...

Roma - nella clinica mobile dei Medici per i diritti umani : ‘’Ultimi sgomberi hanno reso Situazione esplosiva. In aumento le malattie mentali’’ : Medici per i diritti umani è un’organizzazione umanitaria fondata a Roma nel 2004. Nello stesso anno sempre nella capitale è nato il progetto ‘’Un camper per i diritti’’, un presidio mobile che in diverse zone della città, tra cui la stazione Termini e la stazione Tiburtina, fornisce gratuitamente assistenza medica e sanitaria. “Nell’ultimo anno la tipologia dei nostri pazienti è molto cambiata – ha dichiarato Giulia Chiacchella, ...

Governo - faccia a faccia a Roma tra Di Maio e Zingaretti. Il leader M5s ha chiesto che Conte rimanga premier. Due ore di vertice tra i capigruppo : “Clima poSitivo” – LA DIRETTA : Prima l’incontro tra i capigruppo di Pd e Movimento 5 stelle. Poi, in serata, la cena tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, durante la quale il leader M5s ha chiesto che i democratici accettino la riconferma del premier Giuseppe Conte. Sono ore delicate di trattative e il “clima”, dicono le parti, “è positivo e costruttivo“. Anche se rimangono alcuni nodi delicati da sciogliere. Il primo è proprio quello del ...

Roma : Sala - 'Milano funziona - Capitale in Situazione estremamente difficile' : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Roma ha perso del tempo e si è indebolita sui servizi pubblici generali, è chiaro che quando non ti funzionano bene i trasporti, la pulizia, è difficile poi montare su una storia di successo come stiamo facendo a Milano" dove "trasporti e pulizia funzionano". Così il s

