Sinead O’ Connor ha chiesto scusa per le esternazioni contro il popolo bianco | “Ero

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019)O'haper quanto scritto su Twitter un anno fa, il 6 novembre 2018, a proposito del suo rapporto da islamica con i non-musulmani. La cantautrice irlandese, infatti, si è convertita all'Islam abbandonando le sue radici cristiane e nel tweet incriminato aveva scritto: "Mi dispiace tanto. Ciò che sto per dire è qualcosa di razzista, non avrei mai pensato che la mia anima potesse sentirlo. Però, veramente, non voglio più trascorrere del tempo con persone bianche (se così sono definite le persone non musulmane). In nessun momento, per nessuna ragione. Sono disgustose". A seguito della sua conversione,O'ha cambiato il suo nome in Shuhada Davitt e un anno dopo è tornata sull'argomento chiedendoper quell'esternazione. A questo giro si è nuovamente espressa su Twitter: Per quanto riguarda le osservazioni che ho fatto mentre ero arrabbiata ...

ilpost : Non si esibiva da cinque anni, e ha dedicato la canzone a Prince, che l’aveva scritta e composta - Corriere : Sinead O’Connor, sul palco dopo cinque anni con il velo e a piedi nudi - OptiMagazine : @SineadOconnorHQ ha chiesto scusa per le esternazioni contro il popolo bianco: 'Ero bersagliata dall'islamofobia'… -