Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) La European Society of Cardiology (ESC) ha pubblicato nuove Linee Guida di pratica clinica sulla gestione del diabete e delle “sindromi coronariche croniche (CCS)” che sostituiscono le raccomandazioni del 2013 per la gestione della coronaropatia stabile (CAD). Le Linee Guida raccomandano una terapia composta daa dosaggio vascolare (2,5 mg/BID)ad ASA a basso dosaggio (100 mg/OD) per il trattamento diaffetti da sindromi coronariche croniche (CCS) con alto rischio di recidive e basso rischio di sanguinamenti. Inoltre, la Linea Guida ESC 2019 dedicata al trattamento del diabete, raccomanda il regimepiù ASA anche neiaffetti da diabete e arteriopatia periferica degli arti inferiori (LEAD). La terapia combinata è ulteriormente raccomandata neiaffetti da diabete e concomitante CCS. Una nuova analisi dello studio COMPASS, ...

