Silvio Berlusconi | alcuni parlamentari di Forza Italia pronti a sostenere il Conte bis

L'incubo di Silvio Berlusconi. "Due partiti comunisti al Governo" - critiche a Salvini e Meloni : Per Silvio Berlusconi la situazione politica è da incubo. Incontrando i gruppi parlamentari di Forza Italia, mentre Salvini e Meloni erano in piazza Montecitorio per protestare contro il Governo Conte bis, il Cav esprime la sua preoccupazione per la coalizione al Governo, ma anche per il comportamento degli alleati di centrodestra all’opposizione.“Il Paese corre un pericolo grave, più di quello del 1994. Prima avevamo ...

Si è sposata la figlia di PierSilvio Berlusconi - alle nozze di Lucrezia Vittoria anche nonno Silvio : Si è sposata senza clamori Lucrezia Vittoria Berlusconi, primogenita di PierSilvio nata dalla relazione con l’ex modella Emanuela Mussida. Le nozze sono state celebrate nella villa di Marina Berlusconi in Provenza. Presente all’evento anche Silvio Berlusconi, nonno della 29enne. Cerimonia segreta per lei, sconosciuta l’identità dello sposo.

Silvio Berlusconi - diktat ai possibili dissidenti in Forza Italia : "Chi aiuta Pd e M5s è fuori" : Non solo un duro attacco a Matteo Salvini, bollato come "incomprensibile e spregiudicato". Nell'intervista concessa ad Alessandro Sallusti su Il Giornale, Silvio Berlusconi prima punta il dito contro il governo e poi avverte chi, tra i suoi, potrebbe aiutare l'esecutivo M5s-Pd. Sul nuovo governo, il

Chi è Lucrezia Vittoria - la figlia (bellissima) di Pier Silvio Berlusconi : Forse pochi lo sanno, eppure Pier Silvio Berlusconi ha una figlia che ha tenuto lontana dai riflettori per moltissimo tempo, Lucrezia Vittoria. Della ragazza, oggi quasi trentenne, si sa davvero poco. La sola certa è che sia nata dalla relazione giovanile dell’imprenditore con la bellissima modella Emanuela Mussida. Quando è nata Lucrezia, infatti, Pier Silvio aveva a malapena 21 anni, il che ben spiega il motivo per cui la famiglia abbia ...

Giorgia Meloni contro Silvio Berlusconi : "Diserta il sit-in contro il Conte-bis? Spero che gli italiani..." : Domani, lunedì 9 settembre, davanti a Montecitorio il sit-in di protesta organizzato da Giorgia Meloni contro il governo Conte-bis e la manovra di palazzo che ha riportato al comando il Pd. Nel giorno della fiducia, in aula, Giuseppe Conte parlerà ai banchi vuoti della destra. Soltanto Forza Italia,

Lucrezia Vittoria Berlusconi - matrimonio segreto per la figlia di Pier Silvio : la rivelazione : Si è sposata Lucrezia Vittoria Berlusconi, figlia di PierSilvio: il gossip di Dagospia La notizia viene da Dagospia e riguarda una delle famiglie più note dell’Italia: parliamo dei Berlusconi, per la precisione di Lucrezia Vittoria, figlia di PierSilvio Berlusconi. L’evento sembra essere stato celebrato in assoluto segreto, visto che finora la notizia è stata battuta […] L'articolo Lucrezia Vittoria Berlusconi, matrimonio ...

Silvio Berlusconi - poltronissima al Copasir : così i dem pensano di ottenere la maggioranza in Senato : Sulla carta, Adolfo Urso di Fratelli d'Italia è il favorito per la successione al vertice del Copasir dopo l'addio di Lorenzo Guerini nel frattempo promosso ministro della Difesa. Ma per ora nulla è stato deciso. La prima sfida sarà per il Conte bis ottenere la maggioranza in Senato, motivo per il q