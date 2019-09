Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) IlFC ha scelto, player dell’energia e servizi, come partner per le prossime due stagioni calcistiche.Il Club Granata condivide la stessa vision e la stessa mission di: contribuire alla zero-carbon transition. La collaborazione si estende su vari ambiti, dalla fornitura di energia elettrica dello Stadio Olimpico Grande, al servizio di stewarding per ladello stadio e del Centro di allenamento Filadelfia., ha al suo internoProgram e WINCH, società leader nell’erogazione e gestione dei servizi integrati di strutture sportive ed eventi. Grazie all’expertise di WINCH – realtà specializzata in stewarding – i tifosi del “Toro” potranno quindi beneficiare di un servizio di alta qualità.Program gestisce diverse strutture sportive e stadi in, tra cui a Milano il Giuseppe Meazza, a Reggio Emilia il Mapei ...

CalcioWeb : Siglata la partnership fra ENGIE Italia e #Torino F.C all’insegna della sicurezza e della sostenibilità - Valedance11 : RT @TorinoFC_1906: Siglata la partnership fra ENGIE Italia e Torino F.C. | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE - TorinoFC_1906 : Siglata la partnership fra ENGIE Italia e Torino F.C. | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE -