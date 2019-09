Sigaretta elettronica | Riccardo Polosa | “Necessario verificare i liquidi illegali”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Stiamo confondendo i fischi con i fiaschi! I comuni prodotti da svapo utilizzati dai fumatori per smettere non hanno nulla a che vedere con i prodotti presenti sul mercato nero statunitense e che stanno causando un serissimo problema di salute pubblica.Come ho sostenuto più volte – ha spiegato il professore – è necessaria ora più che mai un controllo attento sui prodotti da vaporizzazione di nuova tipologia a base di cannabis, non di certo su quello delle sigarette elettroniche che, per legge, è già monitorato” I casi di malattie respiratorie verificatisi negli Stati Uniti sono stati associati al consumo diTHC o CBD contenenti estratti oleosi mai utilizzati prima – come riportano diversi quotidiani americani –. Le autorità sanitarie statunitensi hanno lanciato l’appello di non svapare prodotti non certificati o comprati illegalmente. “E’ riduttivo – ha aggiunto– ...

