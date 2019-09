“Si è sposato!” Fiori d’arancio nel Movimento 5 stelle | finalmente è arrivato il “sì”

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2019) Di Maio convola a nozze. “”, dirà qualcuno. Ma attenzione alla frase, le nozze non sono di certo le sue. Il neo ministro degli Esteri e la sua fidanzata Virginia Saba sono stati tra gli ospiti del matrimonio del portavoce del Agusto Rubei. Il comunicatore politico e l’architetta Laura Criscuolo si sono sposati in una tenuta del XVIII secolo sul lago di Bracciano, con una cerimonia celebrata proprio nella cappella privata alla santissima Madonna del Rosario. Non si tratta del Castello di Bracciano, dove celebrarono il loro ricevimento Eros Ramazzotti in cilindro e frac, Tom Cruise e Katie Holmes, la figlia di Ecclestone, ma del più sobrio Casale di Polline. Alla cerimonia erano presenti anche anche la ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta e diversi parlamentari 5Il leader delcon un completo scuro e una cravatta azzurra si ...

