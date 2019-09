Serie C Girone A | il numero degli spettatori dell’ultima giornata | il Novara comanda la

Serie C Girone C - il numero degli spettatori dell’ultima giornata : la Reggina domina con ampio margine : E’ andata in archivio una giornata importante valida per il campionato di Serie C, in particolar modo regala grande spettacolo il Girone C, il torneo dopo appena tre giornate ha lasciato importanti indicazioni. Nel primo match del sabato successo per l’Avellino contro il Teramo, poi grande spettacolo nella giornata di domenica. Seconda vittoria consecutiva per la Reggina, il club amaranto ha vinto senza grossi problemi contro ...

Serie C Girone C - Cornacchini individua il problema del Bari : “Ci siamo allenati a porte chiuse per non far vedere alcune cose del nostro lavoro. I ragazzi si sono allenati seriamente. Sono molto sereno. I ragazzi hanno sposato la causa ma non posso vedere una squadra che ha timore di giocare. Dobbiamo esser bravi ad avere coraggio. Dobbiamo migliorare e avere gli equilibri giusti”: sono le dichiarazioni del tecnico del Bari, Giovanni Cornacchini, in vista della trasferta a Rieti. Sui ...

Serie C Girone A - Siena-Carrarese : chiuso il settore ospite : “In aderenza alle indicazioni dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, la Questura di Siena ha disposto, in relazione alla gara in programma domenica, alle 17.30 allo stadio Artemio Franchi di Siena, la chiusura totale del settore ospiti e il divieto generale di vendita di biglietti per i residenti a Massa Carrara”. Nelle ultime ore è stata diffusa questa nota dalla Carrarese, in vista della gara di ...

Serie C - la media spettatori del girone C : Ternana - Bari - Catania e Reggina - che spettacolo sugli spalti! : Il girone C si presentava sulla carta come il più equilibrato e spettacolare. E così è stato nelle prime due giornate. Tante piazze storiche pronte a dare battaglia e che hanno regalato spettacolo in campo e sugli spalti. A guidare la classifica sono Catania, Viterbese e Ternana tutte a quota 6 punti. Ma a giocarsi la promozione fino alla fine ci saranno anche Catanzaro, Bari e Reggina. Come detto, spettacolo anche sulle tribune degli ...

Serie C - la media spettatori del girone B : il Cesena domina - Imolese maglia nera : Due giornate giocate nel girone B di Serie C. Al comando troviamo tre squadre: Padova, Carpi e Reggiana. Il prossimo turno si preannuncia affascinante. Due big match come Carpi-Vicenza e Padova-Modena in programma. Le favorite del girone, che promettono battaglia fino alla fine, sono sicuramente Cesena, Padova, Monza, Carpi e Reggiana, senza dimenticare alcune possibili outsider come Sambenedettese, Triestina e Piacenza. Dati sugli ...

Serie C - la media spettatori del girone A : il Novara comanda - male Renate e Juventus U23 : Il campionato di Serie C ha già regalato spettacolo nelle prime due giornate. Nel girone A comandano in 4. Sono, infatti, a punteggio pieno Renate, Como, Monza e Olbia. Entusiasmo in campo che non si è ripercosso sulle tribune. Infatti, analizzando i dati sugli spettatori, il girone A risulta essere quello con meno spettatori totali. Poco più di 30000 anime sugli spalti di piazze comunque importanti come Vercelli, Novara, Monza, Siena. ...

Altro che Serie C - la media spettatori nel Girone C è pazzesca : il confronto con la Serie B - numeri incredibili per le big del campionato : I campionati di Serie A e Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali non quello di Serie C che preannuncia come al solito grande spettacolo. Le prime due giornate hanno dato importanti indicazioni soprattutto nel Girone C, le dirigenze sono state capaci di costruire squadre veramente forti, sono infatti almeno 4-5 le squadre in grado di poter lottare per la vittoria del campionato, piazze anche caldissime e che possono sempre ...

Risultati Serie C - il posticipo del girone B è della Vis Pesaro : la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie C – Si torna in campo anche in terza Serie per la seconda giornata di campionato. Gironi A, B e C quasi interamente in campo la domenica pomeriggio, come voluto quest’anno dalla Lega. Solo tre anticipi al sabato (uno per raggruppamento) ed uno soltanto il lunedì sera, colpo della Paganese che ha fermato il Monopoli, 2-0 il risultato. Vincono anche Pianese e Piacenza. La domenica ha visto la goleada del Padova e ...

Video/ FeralpiSalò Rimini - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie C - Girone B - : Video FeralpiSalò Rimini, 2-2,: highlights e gol della partita. Gli ospiti sono due volte passati in vantaggio, raggiunti in entrambi i casi

Video/ Bari Viterbese - 1-3 - : highlights e gol della partita - Serie C - Girone C - : Video Bari Viterbese, 1-3,: highlights e immagini della partita di Serie C. Decisivo con una doppietta Tounkara, scivolone interno per i galletti.

Serie C - la Lega rende noti tutti i posticipi del girone d’andata : Attraverso un comunicato, la Lega Pro rende noti tutti i posticipi del girone d’andata, trasmessi da Rai Sport. LUNEDI’ 26 AGOSTO 2019 girone A 1a GIORNATA NOVARA – JUVENTUS U23 Ore 20.45 LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2019 girone B 2a GIORNATA CESENA – VIS PESARO Ore 20.45 LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2019 girone B 3a GIORNATA MODENA – PADOVA Ore 20.45 LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019 girone C 4a GIORNATA BARI – REGGINA Ore ...

Serie C - le favorite del girone C secondo i bookies : Molto interessante sarà quest’anno il girone C di Serie C, che può annoverare diverse piazze importanti ed ambiziose. Anche i bookies, a tal proposito, si sono sbilanciati in merito alle possibile favorite del campionato. Il Bari è la squadra da battere: questo è quanto emerge dai pronostici del bookmaker BetFlag. Le quotazioni, infatti, rilevano come la squadra del patron Luigi De Laurentiis sia favorita, dopo un calciomercato ...

Rugby a 7 femminile - Grand Prix Series Kharkiv 2019 : l’Italia vince il girone ed accede ai quarti : Oggi è partita a Kharkiv, in Ucraina, la seconda ed ultima tappa delle Women Grand Prix Series di Rugby a 7: l’Italia accede ai quarti di finale vincendo la Pool C grazie alle vittorie su Irlanda e Galles, nonostante la sconfitta rimediata contro la Spagna. Domani avversaria delle azzurre sarà la Polonia. Risultati della fase a gironi 10:00 Finale Spagna 7s D 17 Galles 7s D 19 10:22 Finale Irlanda 7s ...

Rugby a 7 - Grand Prix Series Lodz 2019 : l’Italia chiude seconda nel girone ed accede ai quarti : Oggi è partita a Lodz, in Polonia, la seconda ed ultima tappa delle Grand Prix Series di Rugby a 7: l’Italia sconfigge il Galles e la Polonia, cedendo soltanto alla forte Irlanda, chiudendo il raggruppamento al secondo posto, proprio alle spalle dei verdi, centrando così il passaggio ai quarti, dove domani affronterà la Georgia. Risultati della fase a gironi 11:00 Finale Spagna 7s 26 Portogallo ...