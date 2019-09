Serena e Pago | il problema è intimo Lei | “Sono single” | lui | “Demente”

Temptation Island Vip : Serena stufa di Pago - che reagisce male : Serena Enardu di Temptation Island Vip confessa: “Pago è pesante!” Nella prima puntata di Temptation Island Vip 2019 a far molto discutere gli spettatori a casa è stata sicuramente la coppia composta da Pago e Serena Enardu. Difatti quest’ultima, subito dopo essersi divisa dal fidanzato, è sembrata felice e spensierata come non mai, avvicinandosi pericolosamente a un tentatore. E una volta che l’ex tronista di Uomini e ...

Serena e Pago : “Siamo come fratello e sorella” | Temptation Island Vip : Serena e Pago stanno insieme da sei anni e mezzo e la loro coppia è in apparenza molto forte. Partecipano però a Temptation Island Vip 2019 perchè lei ha alcuni dubbi sul loro rapporto. Vorrebbe infatti ricevere degli stimoli dal fidanzato, ma sembra che il suo lui non la capisca. Serena e Pago si sono divisi da poche ore prima che spunti il primo video per il cantante. La distanza metterà a dura prova il legame che hanno creato: lei non è più ...

Serena Enardu e Pago : età - altezza - peso e figli : Serena Enardu deve la sua fama alla partecipazione a Uomini e Donne come tronista, ed alla sua storia d’amore nata in televisione con Giovanni Conversano. Prima di sedersi sulla sedia del tronista Serena Enardu ha avuto una storia molto importante dalla quale è nato il figlio Tommaso. Nel maggio del 2008 la tronista decide di abbandonare il programma non scegliendo nessuno. Poco dopo Giovanni Conversano diventa il nuovo tronista e lei torna in ...

Serena Enardu potrebbe aver tradito Pago a Temptation : lui dà un'anticipazione sui social : L'avventura di Pago a Temptation Island Vip non sarebbe finita come lui sperava: stando all'anticipazione che ha dato lui stesso su Instagram ieri sera, la storia d'amore con Serena Enardu sarebbe terminata a causa di un tradimento. Infrangendo il regolamento del reality, il cantante ha pubblicato dei video su Instagram nei quali intonava il brano "La mia storia tra le dita", accompagnando il tutto con il gesto delle corna. Possibile epilogo ...

