Sequestra una ragazza e la violenta per tutta la notte

Fonte : agi

(Di lunedì 9 settembre 2019) Strafatto di cocaina ha fermato una donna in strada chiedendole aiuto e raccontandole di aver litigato con la moglie, ma era una trappola per dare il via a unada incubo. E' successo a Vittoria alle porta di Ragusa, dove unain auto è statata perlada un ventiseienne del posto, con precedenti per rapina e stupro. Dopo averla fermata con un pretesto, il giovane è salito sull'auto dellae minacciandola l'ha portata in un luogo isolato dove l'ah stuprata. Poi, sempre sotto minaccia, l'ha portata in giro per ore abusando nuovamente di lei fino alla mattina seguente, quando, dopo averla rapinata, l'ha lasciata andare. La vittima, sotto choc, è riuscita ad avvertire la famiglia che è corsa in suo aiuto e l'ha portata in ospedale. La Polizia, allertata, si è messa sulle tracce dell'uomo e lo ha arrestato. Nel 2018 il ...

