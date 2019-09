Sei gay | esci! Tassista Uber caccia coppia omosessuale dall' auto

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 9 settembre 2019) Rosa Scognamiglio Undiha sbattuto fuoriunagay che si era scambiata un bacio a stampo durante la corsa. Il video è diventato virale "Sei gay, vattene!". E le scarica giùa macchina. Con queste parole, un'autista diha buttato fuoriuna ragazza che, appena qualche attimo prima, aveva salutato la sua fidanzata dandole un bacio sulle labbra. È la triste disavventura di cui è stata vittima unagay del New Jersey lo scorso week-end. Il video dell'aggressione è diventato virale nel giro di poche ore. Kristin Michele e la sua ragazza, Jen Mangan, stavano andando ad un concerto a Camden quando si è verificato l'increscioso episodio. Secondo quanto riferisce la testata online Pinknews, le due si sarebbero scambiate un bacio a stampo, niente di più. Ma Cynthia – è questo il nome della– non avrebbe affatto gradito il ...

