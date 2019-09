Sconcerti | Mancini riporta il decisionismo in Nazionale Mancava da Lippi

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019) L’Italia che andrà agli Europei è una squadra affidabile, scrive Mariosul Corriere della Sera e il merito è di. “ha dato alla sua giovane Italia la voglia di provare a giocare a calcio. Anche quando è in difficoltà”. L’ultima mezzora del primo tempo “è stata una delle migliori dimostrazioni di gioco degli ultimi anni”. Il calcio dellaè stato, per lunghi tratti. “Calcio vero, pensato, quei tipi di momento che rendono sul campo improvvisamente tutti più intelligenti”. E’ stato allora che si è chiusa tecnicamente la partita, poi ci siamo accontentati, pensando fosse finita ed è arrivato il rigore causato da Sensi. A quel punto, però,ha cambiato la partita. Ha inserito Belotti al posto di Immobile, un cambio che ha raccontato la sua scontentezza. Voleva riprendere in mano la partita e ...

