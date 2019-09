Sbarchi migranti | Porro | ' Porti aperti e redistribuzione? Voglio vedere'

"Centro migranti è al collasso" - Lampedusa teme nuovi Sbarchi : Mauro Indelicato Il primo cittadino di Lampedusa, Totò Martello, lancia l'allarme: "Il centro d'accoglienza accoglie più del doppio rispetto alle sue capacità, l'isola non può essere lasciata sola" Non solo i migranti che arrivano dalle navi delle Ong, bensì anche quelli che approdano con sbarchi autonomi: Lampedusa, che anche nei mesi più quieti non ha mai smesso di assistere all’arrivo di mezzi e gommoni dall’Africa, adesso ...

Migranti : tra gli Sbarchi autonomi a Lampedusa anche una donna al nono mese gravidanza : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - C'è anche una donna in avanzato stato di gravidanza tra le persone sbarcate oggi sull'isola di Lampedusa in maniera autonoma. Sono complessivamente tre gli sbarchi avvenuti dalle sette di stamattina a Lampedusa, per complessivi 130 persone circa. A bordo di una barca c'

Migranti : tra gli Sbarchi autonomi a Lampedusa anche una donna al nono mese gravidanza : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – C’è anche una donna in avanzato stato di gravidanza tra le persone sbarcate oggi sull’isola di Lampedusa in maniera autonoma. Sono complessivamente tre gli sbarchi avvenuti dalle sette di stamattina a Lampedusa, per complessivi 130 persone circa. A bordo di una barca c’è anche un ragazzino malato proveniente dalla Tunisia. L'articolo Migranti: tra gli sbarchi autonomi a Lampedusa anche ...

Invece di discutere sui vicepremier - Sbarchiamo i migranti - dice Orfini : “Se stiamo facendo questa trattativa per superare le politiche oscene di Salvini, io avrei detto: prima di tutto, fateli sbarcare. Poi, si tratta. Invece stiamo qui a parlare del numero dei vicepremier”. Sposta l'asse della questione Matteo Orfini, deputato e già presidente del Pd, in un'intervista a La Stampa, edizione cartacea. E lo sposta sulla vicenda della Mare Jonio, la nave con più di trenta persone a bordo bloccate dal divieto di sbarco ...

Migranti : a Lampedusa in 48 ore arrivati in 110 con Sbarchi autonomi : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - Centodieci Migranti in appena 48 ore sono arrivati, in tre diversi sbarchi, sull'isola di Lampedusa, mentre la Open Arms continua ad avere a bordo 107 persone. L'ultimo sbarco è di questa mattina con 37 persone, arrivate dalla Tunisia, soccorsi dalla Guardia di Finanza

Migranti : a Lampedusa in 48 ore arrivati in 110 con Sbarchi autonomi : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – Centodieci Migranti in appena 48 ore sono arrivati, in tre diversi sbarchi, sull’isola di Lampedusa, mentre la Open Arms continua ad avere a bordo 107 persone. L’ultimo sbarco è di questa mattina con 37 persone, arrivate dalla Tunisia, soccorsi dalla Guardia di Finanza. Prima ancora sono arrivati 57 Migranti, mentre la notte scorsa 16 tunisini sono arrivati al porto dopo essere stati ...

Migranti Open Arms - quattro Sbarchi nella notte - sei Paesi Ue pronti ad accogliere : La situazione a bordo della Ong spagnola della Open Arms è sempre più critica. Le condizioni della nave hanno costretto piccoli gruppetti di Migranti allo stremo a scendere dall'imbarcazione. Ieri sono state fatte evacuare dalla Open Arms ben nove persone per gravi motivi di salute. nella notte la Guardia di Costiera ha fatto scendere altre tre persone ed un loro accompagnatore per disturbi che richiedevano delle cure mediche specializzate. ...

Migranti - calano Sbarchi e rimpatri. Dimezzati quelli assistiti : Migranti, calano sbarchi e rimpatri. Dimezzati quelli assistiti Il ministero dell’Interno ha diffuso i numeri relativi agli ultimi 12 mesi: gli sbarchi scendono del 79%, sono stati 8691 in un anno. Più del 50% in arrivo da Tunisia e Libia. Drastica riduzione dei costi del sistema d’accoglienza, passati da 2,2 miliardi a 501 ...

Migranti - Salvini : “Per colpa della mia ‘ossessione’ diminuiti gli Sbarchi. Da Conte sfogo umorale” : Quella per gli “immigrati clandestini e i porti chiusi” “non è un’ossessione ma la mia missione come ministro dell’Interno”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Castel Volturno sull’anno di attività al Viminale. “Sentir parlare di ossessione rispetto a quella che io ritengo debba essere la mia missione è cosa curiosa”, aggiunge in riferimento a quanto scritto dal ...

Migranti - i dati del Viminale : nell’ultimo anno Sbarchi diminuiti del 79 - 6%. Calano anche i rimpatri : dimezzati quelli volontari : Calano gli sbarchi, scesi del 79,6%, ma Calano anche i rimpatri: dal 1 agosto del 2018 al 31 luglio del 2019 sono diminuiti dello 0,7% mentre quelli volontari si sono più che dimezzati. Il Viminale ha diffuso in occasione di Ferragosto il dossier con i dati di un anno di attività, in cui sottolinea come, stando ai suoi numeri, gli arrivi sono passati da 42.700 a 8.691. I rimpatri, invece, sono scesi da 6.909 a 6.962 e ancora più marcata è la ...

**Migranti : Salvini - 'Sbarchi? Nel 2019 ne sono arrivati 4.115 ma sono sempre troppi'** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Gli sbarchi continuano? I dati aggiornati ad oggi dicono che se nell'agosto 2018 erano arrivati 19.058 migranti, quest'anno siamo a 4.115 con nazionalità tunisina, libica, curda. Sicuramente sono 4.115 di troppo. Ma ricordo che tre anni fa ne arrivarono 15 mila in un

**Migranti : Salvini - ‘Sbarchi? Nel 2019 ne sono arrivati 4.115 ma sono sempre troppi’** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) – “Gli sbarchi continuano? I dati aggiornati ad oggi dicono che se nell’agosto 2018 erano arrivati 19.058 migranti, quest’anno siamo a 4.115 con nazionalità tunisina, libica, curda. Sicuramente sono 4.115 di troppo. Ma ricordo che tre anni fa ne arrivarono 15 mila in un weekend…”. Così il ministro Matteo Salvini a Catania replicando ai cronisti che gli chiedono un commento ...

Micro Sbarchi di migranti nella Sardegna del sud (Chia e Porto Pino) : Le ottime condizioni meteomarine hanno favorito una serie di sbarchi di nordafricani, fra i quali una donna e un minore, provenienti dall'Algeria sulle coste sudoccidentali della Sardegna. Ne è arrivata una sessantina fra ieri e oggi, tutti su piccole imbarcazioni, in alcuni casi soccorsi in mare dalla guardia di finanza. E quelli che non sono stati intercettati prima o subito dopo lo sbarco dalle forze dell'ordine hanno scelto di ...

Open Arms salva 123 migranti - altri due mini Sbarchi a Lampedusa : Non si ferma il flusso di migranti nel Mediterraneo. Tra ieri pomeriggio e la notte scorsa la Open Arms ha soccorso 123 persone.