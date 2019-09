Sanità | Veneto | carenza medici | accordo Regione - Università- Ordini 3

Sanità : Veneto - carenza medici - accordo Regione - Università- Ordini (2) : (AdnKronos) - “Lavoriamo su due fronti – ha detto la Lanzarin – uno nell’immediato e uno di prospettiva programmatoria. Mentre definiamo con le Università e i medici tutti i contenuti dell’operazione, la Regione proseguirà con l’applicazione delle decisioni in materia di assunzione di medici laureat

Sanità : Veneto - carenza medici - accordo Regione - Università- Ordini : Venezia, 9 set. (AdnKronos) - Tra la Regione Veneto, le Scuole di medicina delle Università di Padova e Verona e gli Ordini dei medici c’è comunità d’intenti per definire, in tempi molto brevi, un accordo con modalità e numeri precisi per l’inserimento negli ospedali dove c’è carenza di specialisti

Sanità Veneto - Zaia vuole assumere 500 laureati per i pronto soccorso. Ma i medici insorgono : “Scavalcati i canali formativi” : È guerra aperta in Veneto tra i medici e la giunta regionale di Luca Zaia. Il governatore leghista ha annunciato l’assunzione e la formazione professionale di 500 laureati, da inserire a partire dal 2020 nei pronto soccorso e nei reparti di medicina e geriatria. Ma gli ordini professionali dei medici, i sindacati e le facoltà di medicina di Padova e Verona insorgono, annunciano ricorsi e denunciano un tentativo di creare medici di serie A ...

Sanità : Regione Veneto amplia prevenzione contro Papilloma Virus : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) - La Regione del Veneto ha deciso di rafforzare la sua azione di prevenzione contro il Papilloma Virus, causa del carcinoma della cervice dell’utero, con un allargamento dell’offerta vaccinale gratuita e con l’avvio di un Progetto Sperimentale di Utilizzo dell’Auto-Prelie

Sanità : Regione Veneto amplia prevenzione contro Papilloma Virus (3) : (AdnKronos) – Operativamente, i dispositivi per l’auto-prelievo verranno inviati direttamente a casa. Le utenti potranno reinviare il materiale raccolto al Laboratorio di San Bonifacio a mezzo posta usando una busta preaffrancata e un’etichetta identificativa per tracciare il campione.Le donne che risulteranno positive all’HPV verranno inviate all’ambulatori di riferimento per eseguire il prelievo del Pap ...

Sanità : Regione Veneto amplia prevenzione contro Papilloma Virus : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – La Regione del Veneto ha deciso di rafforzare la sua azione di prevenzione contro il Papilloma Virus, causa del carcinoma della cervice dell’utero, con un allargamento dell’offerta vaccinale gratuita e con l’avvio di un Progetto Sperimentale di Utilizzo dell’Auto-Prelievo, definito dall’Unità Screening di Azienda Zero, che interesserà circa diecimila persone residenti nei ...

Sanità : assessore veneto - ‘con 320 mln dal Cipe risponderemo a 12 priorità’ : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – ‘Grazie ai finanziamenti ripartiti oggi dal Cipe per la parte che riguarda la ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario daremo risposte a ben 12 progetti che avevamo inserito come priorità con una delibera di Giunta regionale e che avevano avuto l’assenso della Conferenza Stato-Regioni a maggio. Il Cipe ha ripartito per il veneto 320 milioni su ...

Sanità : Zaia - 'in Veneto mancano 1380 medici - servono risorse per poterli pagare di più' : Padova, 16 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo il grosso problema della mancanza di medici: per in Veneto stiamo parlando di 1.380 medici che mancano. Nell'ultimo concorso per i posti in pronto soccorso abbiamo bandito un concorso per 81 posti, e si sono presentati in tre". Lo ha sottolineato il presidente

Sanità : Regione Veneto agevola procreazione medicalmente assistita (3) : (AdnKronos) – Esenzione anche per i pazienti con patologia tumorale che siano in età fertile e con prognosi favorevole a lungo termine che desiderano preservare la loro fertilità ma che, sottoponendosi alle terapie farmacologiche, radioterapiche o chirurgiche, rischiano di compromettere la fertilità futura. ‘In questo caso – annuncia l’Assessore ‘ abbiamo anche creato all’Azienda Ospedaliera di Padova il ...