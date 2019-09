Sana 2019 | si chiude con successo la 31esima edizione

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) In occasione di– organizzato da BolognaFiere, in collaborazione con AssoBio e FederBio, con i patrocini del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il supporto di ITA, Italian trade agency e il contributo di Cosmetica Italia –, la neo Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Teresa Bellanova, ha indirizzato agli operatori del settore, un significativo messaggio: “Il nostro obiettivo è evidente: rimettere l’agricoltura e l’alimentare al centro dell’Agenda del Paese, sostenere sempre più e sempre meglio qualità, eccellenza, tracciabilità, sicurezza, posizionamento delle nostre imprese e dei nostri prodotti in Italia e nel mondo. E questo anche alla luce dei dati diffusi proprio in questa occasione che certificano il nostro Paese come ...

mmodm_romano : RT @sanafiera: ??Stop alle votazioni di SANA Novità 2019! ?? #SANA19 |??Curiosi di scoprire i migliori prodotti novità votati dai visitatori?… - sanafiera : ?? Vi presentiamo i 3 vincitori del Premio #SANANovità Award 2019: ?? #Food ? #PonteReale ?? #CareBeauty ?… - laetitiatw : RT @nerditudine: Cent'anni di nerditudine: Sana 2019 -