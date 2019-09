Salvini | giornalisti servi dell’informazione | vergogna per chi ha paura del voto

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Roma – “dell’informazione cosi’ come dentro sonodel potere”. E’ l’invettiva di Matteonei confronti deilamentando il fatto che in questi momenti stiano descrivendo la manifestazione in corso a piazza Montecitorio come un evento dalla scarsa partecipazione.: POLTRONARI SENZA DIGNITA’, TEMONO“Salutiamo i poltronari chiusi in questo momento nel palazzo e che cosi’ hanno perduto ogni dignita’.per chi hadele del giudizio degli elettori”. Toccata e fuga del leader della Lega Matteosul palco di piazza Montecitorio. L’ex ministro dell’Interno ha dato appuntamento per il suo intervento completo a piu’ tardi. L'articolodell’informazione,per chi hadelproviene da ...

salvosottile : Sono lontano dalla politica di @matteosalvinimi e ci sta che ci sia tra i giornalisti chi lo critichi. Travolgere l… - VittorioSgarbi : #indignatiacomando S’indignano per le critiche - molto divertenti - al vestito della Bellanova e tacciono sulle ag… - Gianmar26145917 : RT @Alb75sovr: @chiossimanuela2 I giornalisti di regime parlano di Salvini finito,di nuova stagione.Come se popolo accettasse senza batter… -